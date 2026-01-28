Guerra de Gigantes: Mercado Libre denunció a Temu por competencia desleal

El escenario del comercio electrónico en Argentina se convirtió en un campo de batalla legal. Mercado Libre, el gigante fundado por Marcos Galperin, denunció formalmente a la plataforma china Temu ante la Secretaría de Industria y Comercio por competencia desleal y publicidad engañosa. La respuesta de la firma asiática no se hizo esperar: acudió a la Justicia Federal para frenar las medidas preventivas y sostener su agresiva operatoria en el país.

El conflicto escaló luego de que la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno dictara una medida preventiva exigiendo a Temu la suspensión de toda su publicidad digital. Según la acusación de Mercado Libre, la plataforma china utiliza "descuentos inflados" y costos ocultos que inducen al error al consumidor, violando el DNU 274/2019 de lealtad comercial.

La defensa de Temu y el análisis judicial



Frente al bloqueo publicitario, Temu presentó recursos para intentar mantener sus campañas de cupones y envíos gratuitos, que se volvieron virales tras la flexibilización de importaciones de diciembre de 2024. La Justicia consideró el caso como "urgente" y derivó el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para definir la competencia y el futuro de la investigación.

Desde el entorno de Mercado Libre aclararon que la denuncia no busca frenar la apertura de importaciones —medida que la empresa apoya—, sino garantizar que todos los jugadores cumplan las mismas reglas de transparencia publicitaria.

El debate por el empleo y la regulación



La disputa no es solo técnica, sino estratégica. Juan Martín de la Serna, CEO de Mercado Libre, ya había advertido sobre los riesgos de un "marco desigual". Según el ejecutivo, el ingreso masivo de productos de bajísimo costo sin regulaciones estrictas "socava el tejido productivo local".

"Si una compañía asiática envía por barco, ese empleo está en China, no en la Argentina", sentenció De la Serna, comparando la situación con mercados como México o Chile, que ya aplican controles más rígidos a los envíos de bajo valor (courier).

¿Proteccionismo o transparencia?



En el ámbito financiero, algunos analistas comparan este movimiento con el conflicto que Mercado Libre mantuvo con MODO. Sugieren que la empresa de Galperin busca limitar el avance de competidores que, apalancados en el capital chino, están captando rápidamente al consumidor argentino con precios que parecen imposibles de igualar para el mercado local.

Por ahora, la moneda está en el aire y la decisión de la Cámara será clave para determinar si Temu podrá seguir inundando las pantallas de los argentinos con sus ofertas o si deberá reconfigurar su estrategia para operar en el país.









M.G