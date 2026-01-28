15°
Habilitada la Ruta 15

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó que el tramo entre Cholila y el empalme con la Ruta Nacional 40 se encuentra abierto para todo tipo de vehículos tras las últimas evaluaciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las autoridades provinciales emitieron un aviso oficial sobre el estado de transitabilidad en la zona cordillerana, confirmando que la Ruta Provincial N°15 en el trayecto que une la localidad de Cholila con Leleque está actualmente habilitada para la circulación de vehículos particulares y de carga.

 

A pesar de la apertura del camino, los organismos de seguridad vial enfatizaron la necesidad de mantener una conducción sumamente responsable debido a las condiciones ambientales imperantes en la región. Se advirtió específicamente sobre la probable presencia de columnas de humo en diversos sectores del recorrido, lo que podría reducir significativamente la visibilidad de los conductores en momentos imprevistos. Por este motivo, se solicita transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

 

 

 

E.B.W.

 

