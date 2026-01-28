Incendio en Los Alerces: el municipio de Esquel refuerza el apoyo operativo a brigadistas

La Municipalidad de Esquel continúa reforzando la asistencia y el acompañamiento operativo ante el incendio iniciado en el Parque Nacional Los Alerces, trabajando de manera articulada con los organismos que intervienen en la emergencia.

En esta oportunidad, autoridades municipales acompañaron los trabajos que desarrolla la Brigada Esquel del Servicio Provincial de Manejo del Fuego en cercanías de Laguna Villarino. En el operativo también prestaron colaboración Bomberos Voluntarios de Esquel y personal de Bomberos de Futaleufú.

En ese marco, el municipio dispuso el traslado de una máquina cargadora hasta la zona, la cual comenzará a operar durante la mañana del miércoles para brindar apoyo a los brigadistas. Dadas las características y condiciones del terreno, este tipo de maquinaria resultará fundamental para facilitar el ingreso y la circulación de los camiones que abastecen con agua las tareas de combate del fuego.

Durante el operativo estuvo presente el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Carlos Fonseca, quien coordinó la llegada de la máquina cargadora al lugar, junto al director de Protección Civil, Sergio Caneo, quien acompañó el trabajo de los brigadistas esquelenses durante este martes por la tarde.

Cabe destacar que serán los propios brigadistas quienes coordinen los sectores específicos por los que deberá transitar la maquinaria, con el objetivo de facilitar las tareas y optimizar el operativo.

Asimismo, se remarca que el sector de Laguna Villarino se encuentra por fuera del ejido urbano de Esquel, a aproximadamente 30 kilómetros del área de Laguna La Zeta y Carao, y que ningún frente del incendio ingresó al ejido urbano, llevando tranquilidad a la comunidad.

Por otra parte, desde el área de GIRSU, la gerenta Mariana López Rey se hizo presente en la zona de Alto Río Percy con su equipo de trabajo para realizar tareas de abastecimiento de agua en el sector. En ese marco, se realizó abastecimiento para los vecinos como así también el llenado de tanques australianos y tótems como medidas preventivas ante un hipotético avance del fuego hacia la zona, aunque hoy no se mostraron complicaciones en el comportamiento del siniestro hacia el Percy.

Desde el municipio se ratifica el compromiso de continuar acompañando y asistiendo a los equipos que trabajan en la emergencia, priorizando la prevención y la seguridad de todos, tanto pobladores de la zona como los trabajadores que se encuentran combatiendo el fuego.

R.G.