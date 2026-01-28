Museo Nant Fach, solidario con los Bomberos de Trevelin

El Museo y Molino Nant Fach cumple 30 años y lo celebra con una jornada muy especial que combina historia, patrimonio y solidaridad.



Este miércoles 28 de enero, desde las 14 horas, vecinos, vecinas y turistas están invitados a disfrutar de una tarde diferente: se encenderán las máquinas a vapor, habrá charlas de historia, autos antiguos, carruajes y a las 16 horas se realizará un acto y el tradicional corte de torta.



El Museo y Molino Nant Fach, creado y dirigido por J. Mervyn Evans, es uno de los lugares más emblemáticos de Trevelin. En su recorrido, los visitantes pueden conocer el funcionamiento de un molino harinero galés a escala real, observar antiguas maquinarias en marcha y descubrir cómo era la vida cotidiana de los primeros colonos en el valle 16 de Octubre. Cada visita es un viaje en el tiempo, donde la historia cobra vida entre aromas a madera, vapor y trigo recién molido.



Este aniversario tendrá un sentido solidario: toda la recaudación de las entradas de vecinos y vecinas locales será destinada a los Bomberos Voluntarios de Trevelin, en el marco de la campaña “Todos por un camión para los Bomberos de Trevelin”.



“Queremos visibilizar la labor de los bomberos voluntarios. Cuando se incendia una casa, los primeros que esperamos son ellos. Ayudar es una forma concreta de agradecer y reconocer su entrega”, expresó J. Mervyn Evans, propietario del museo, destacando la iniciativa impulsada por Marcelo, integrante del equipo del Nant Fach.



Desde el cuartel, Benjamin Grandis Jefe del CA y Ángelo Cárcamo 2° Jefe del CA coincidieron en que el personal atraviesa un gran desgaste humano y material, pero propuestas como esta “llenan el alma” y fortalecen el compromiso de seguir adelante.

La campaña busca reunir fondos para la compra de un camión de ataque rápido Renault M210 4x4, especialmente diseñado para incendios forestales que ronda los $80.000.000.- de base, a la fecha.



Capacidad de 3.000 litros de agua

50 litros de espuma con sistema digital

5 asientos

Bomba CAMIVA de 2.250 litros/minuto

Reductora, bloqueo de diferenciales y jaula antivuelco

Balizas LED nuevas, sirena electrónica, ploteo institucional y servicio completo

El vehículo permitirá reaccionar con mayor rapidez y seguridad ante emergencias, cuidando a nuestra comunidad y a quienes nos cuidan.

Cuenta exclusiva para donaciones:



Banco del Chubut

CUIT: 30-65364514-3

Razón social: Asoc. Bombero Vol. Trevelin

Cuenta Corriente N° 01200020475000201

CBU: 0830012601002047500029

Alias: somosbomberostreve

