DD Blues presenta su combo en el Patio de Blest

Este jueves 29 de enero, el Patio de Blest Esquel será escenario de una noche cargada de música, raíces y energía con la presentación de DD Blues Combo, una propuesta que cruza el Blues tradicional con el Rockabilly y el Rock, logrando un espectáculo atractivo para públicos de todas las edades.

El show se apoya en las raíces del Blues como lenguaje común, pero se renueva con la frescura y personalidad de la voz de Emiliana, que aporta una impronta actual, dinámica y emocional, conectando generaciones y estilos en un mismo escenario.

DD Blues Combo propone un viaje musical que va de lo más profundo del Blues a ritmos más bailables y eléctricos, combinando groove, interacción y una fuerte identidad sonora. Un espectáculo pensado tanto para los amantes del Blues clásico como para quienes disfrutan del Rock en todas sus formas.

El encuentro será en el Patio de Blest, el jueves 29 de enero a las 23 horas.

SL