Trevelin construyó nuevos tanques australianos

Gestionados por el intendente Héctor Ingram y su equipo ante el Gobierno del Chubut, se completó la construcción de los primeros cuatro tanques tipo australianos destinados a la conformación de reservas de agua, que se comenzaron a mediados del año pasado. Tres de ellos fueron instalados en puntos estratégicos de los callejones ubicados a lo largo de la Ruta 71 (Callejón Palma, Callejón Ivor Williams y Callejón Muñoz), y el cuarto, en la zona de Sierra Colorada.

Esta acción se suma a una serie de iniciativas impulsadas desde hace dos años de manera conjunta entre el Estado Municipal, la Secretaría de Bosques y Parques, las Brigadas de Lucha contra Incendios Forestales, la Secretaría de Protección Ciudadana y los Bomberos Voluntarios de Trevelin.

Entre esas medidas se destacan los ciclos de charlas con vecinos de distintos sectores y parajes, con el objetivo de brindar información sobre prevención de incendios forestales o de interfase, y las acciones a seguir en caso de producirse un siniestro. También se avanzó en la recuperación de reservas de agua y en el trabajo interinstitucional de relevamiento territorial, que permitió elaborar planes de evacuación preventiva.

Por otra parte, el intendente Ingram, junto al director de Servicios Públicos, Rubén Zapata, dispusieron el alistamiento de dos camiones con tanques para el transporte de agua, los cuales quedaron a disposición del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin. De este modo, ante la eventualidad de un foco ígneo dentro del ejido municipal, podrán ser utilizados para reabastecer las autobombas locales, permitiendo que los camiones cisterna de Bomberos sean destinados a colaborar con el combate del fuego en el Parque Nacional Los Alerces y en Villa Lago Rivadavia.

Asimismo, el Polideportivo Municipal se encuentra preparado para el alojamiento del personal que arribe desde otros puntos de la provincia y del país para sumarse a las tareas de combate, así como para eventuales evacuados.

El Municipio también colabora con gastos logísticos del cuerpo de Bomberos.“Tenemos, tanto yo como los directores de Servicios Públicos, Rubén Zapata, y de Gobierno, Marcelo Sosa, un contacto permanente con las autoridades de Bomberos Voluntarios, siguiendo de cerca la situación y poniendo a disposición los recursos con los que contamos para colaborar”, señaló Ingram, quien además reiteró su pedido a la comunidad local y a los turistas:

