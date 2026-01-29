En detalle, el despliegue para contener el incendio en Los Alerces

El director de Lucha contra Incendios Forestales de la Administración de Parques Nacionales, Ariel Amthauer, brindó precisiones sobre el operativo que desde hace más de un mes se desarrolla para contener el incendio en el Parque Nacional Los Alerces, destacando la importancia de aprovechar las ventanas climáticas favorables y sostener el trabajo en los distintos frentes.

“Para nosotros lo importante en este tipo de eventos es poder identificar las oportunidades de trabajo. Si las identificamos, el objetivo número dos es sostener ese trabajo, y para poder sostenerlo dependemos de las condiciones meteorológicas, básicamente”, explicó Amthauer. En ese sentido, remarcó que los últimos días fueron positivos: “Ayer, hoy y antes de ayer han sido días bastante buenos para nosotros, desde lo atmosférico, porque subió la humedad relativa”.

Uno de los sectores con trabajo sostenido es el 1C, en la zona de Bahía Rosales, donde el operativo lleva varios días consecutivos. “Hoy es el cuarto día que podemos sostener trabajos. Nos está yendo muy bien ahí, tenemos herramientas de mano, equipos de agua y esperamos poder seguir sosteniendo los trabajos”, señaló. Allí se mantienen guardias nocturnas las 24 horas, con autobombas y personal destinado a la protección de las comunidades, aunque el riesgo “disminuyó considerablemente”.

Amthauer detalló que el objetivo operativo es transformar cada sector en una rutina diaria: “Que todos los días la gente llegue a un cierto sitio y al día siguiente poder retomarlo, hasta lograr el objetivo que es controlar ese sector y, en algún momento, el incendio en su conjunto”.

Actualmente, el mayor despliegue de recursos se concentra en el sector 1B, en el brazo norte del lago Futalaufquen: "Este trabajo está centrado desde Playa Toro, sería el brazo norte del lago Futalaufquen, la cara, la margen oeste de ese brazo, frente a Plaza del Francés, más o menos, Cume Hue, esa es la zona que tenemos concentrado hoy la mayor cantidad de recursos". En este sentido agregó: “Hoy tenemos desplegados 77 brigadistas, con un perímetro de trabajo de casi dos kilómetros y medio”. Las tareas incluyen la apertura de líneas con motosierras y herramientas de mano, seguidas por equipos con motobombas, con el objetivo de frenar el avance del fuego en un terreno de fuerte pendiente y vegetación densa.

Amthauer también describió las dificultades que presenta el operativo, tanto por el terreno como por las limitaciones aéreas. “Ayer no pudimos operar con ningún medio aéreo en todo el incendio”, explicó, debido a la nubosidad baja y a las condiciones del suelo que dificultan el aterrizaje de helicópteros. "Por ahora, la gente va caminando", resumió. Aun así, remarcó que cuando las condiciones lo permiten se extiende el período operacional: “Esa diferencia de humedad del 30 o 40 por ciento marca la diferencia para poder sostener los trabajos”.

Actualmente, comenta: "Estamos trabajando en la laguna Froilán, más o menos en la cabecera sur del lago Rivadavia. Ahí comienza el sendero que va a la laguna Froilán.Sería casi el extremo noreste del Parque Nacional. Tenemos 15 personas". El objetivo, detalló, es ingresar con equipos de agua y utilizar la laguna como fuente para frenar el avance del fuego.

Las condiciones climáticas, advierte Amthauer, condicionan toda la operatividad: "Dependiendo de las condiciones atmosféricas principalmente, es como se mueve el incendio y es como nos movemos nosotros. A veces nos obliga a generar cambios tácticos de forma diaria".

Al consultarle por las zonas urbanas más complicadas en la Jurisdicción del Parque, Amthauer afirma: "Es la zona de Bahía Rosales". Sin embargo, "el riesgo disminuyó bastante".

El combate del incendio involucra un amplio despliegue federal, con brigadistas de Parques Nacionales de todo el país, personal convocado a través de la Agencia Federal de Emergencias y combatientes de provincias como Río Negro, Chubut, Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy, además de una delegación de la Ciudad de Buenos Aires. “Tenemos brigadistas desde Tierra del Fuego hasta el NEA”, destacó.

En cuanto a los medios aéreos, Amthauer precisó que hay helicópteros y aviones hidrantes operando en ambos lados del incendio, junto con un avión observador con cámara de 360 grados e inteligencia artificial que transmite imágenes en tiempo real para el análisis técnico. “Es un despliegue aeronáutico muy importante, que requiere una logística enorme”, subrayó.

Finalmente, resaltó el trabajo logístico y el acompañamiento de distintas instituciones y comunidades locales: “Tenemos que preparar comida para unas 300 personas por día, además de sostener campamentos, insumos y transporte. Todo esto requiere mucha planificación y coordinación”. Y concluyó: “Dependiendo de las condiciones atmosféricas es cómo se mueve el incendio y es cómo nos movemos nosotros; muchas veces eso nos obliga a cambiar la táctica de manera diaria”.

