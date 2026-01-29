Agua con ceniza, el otro drama que viven los pobladores que luchan contra los incendios

Vecinos del paraje Arroyo Las Minas, en Epuyén, enfrentan graves problemas de acceso a agua potable debido a la contaminación por los incendios forestales.

Alberto “Tato” Rodríguez contó que la comunidad vive en “guardia de ceniza”, porque “los focos pueden reactivarse debido al viento”, y que los cursos de agua ahora contienen cenizas, metales pesados e incluso animales muertos, lo que hace que su consumo sea peligroso para la salud.

Rodríguez explicó que, aunque “los incendios se van conteniendo, algunos se escapan y vuelven a quemar grandes extensiones”, el problema del agua se mantiene como la principal preocupación.

El vecino destacó que la ayuda de organizaciones como Cáritas es clave: “Para tomar, el agua es fundamental. Para otros usos se puede resolver, pero para la salud no hay alternativa”.

Según Rodríguez, todo comenzó hace unos quince días, cuando la ceniza empezó a depositarse en los arroyos. En la zona, dos cursos de agua forman el arroyo Minas, del cual dependen tanto familias rurales como parte de la población urbana. “De ahí toma mucha gente, y eso hoy es una complicación enorme”, contó.

La situación es más crítica en las áreas rurales, donde las napas bajaron considerablemente por los incendios. “El agua no se consigue fácil y los arroyos están todos contaminados”, señaló.

Sobre el impacto directo del fuego, agregó: “En algunas partes del paraje el incendio avanzó con mucha furia y desaparecieron hectáreas enteras de vegetación verde”. A pesar de perder parte de su terreno, logró salvar su vivienda gracias a la ayuda de vecinos.

“Se quemaron campos y pasturas. Para quienes tienen animales, el problema es doble: falta de agua y falta de alimento”, contó Rodríguez.

“Esperábamos más acompañamiento en estas circunstancias. Fuimos una de las comunidades más afectadas después de El Hoyo, donde sí se vio mayor presencia del Estado provincial. Acá, por lo menos nosotros, no lo hemos percibido”, señaló sobre la asistencia estatal.

“Lo que sí hemos tenido es el apoyo de vecinos, amigos y gente que se acerca a dar una mano. Esa ayuda ha sido fundamental”, concluyó el vecino.

Fuente: ADN