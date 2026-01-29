El Bolsón presentó su nueva bandera: ¿Cómo es y quién la llevará por primera vez?

En el marco del Centenario de la Fundación de El Bolsón, este 28 de enero se llevó a cabo el acto central de los festejos protocolares, que incluyó la presentación oficial de la Bandera de la Ciudad de El Bolsón, el reconocimiento a 46 vecinos y vecinas y la designación de los nuevos abanderados y escoltas, conforme a la Resolución Municipal N.º 001/2026.

La actividad contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el intendente Bruno Pogliano, autoridades provinciales y municipales, concejales, representantes de instituciones intermedias, vecinos, turistas y abanderados.

Presentación de la Bandera de la Ciudad

Uno de los momentos importantes de la jornada fue la presentación oficial, por primera vez, de la Bandera de la Ciudad de El Bolsón, creada en el marco del Centenario como un símbolo institucional de identidad local.

El diseño fue seleccionado mediante concurso público, resultando ganadora la propuesta presentada por la vecina Cecilia Noemí Conar. La bandera se incorpora desde ahora al conjunto de símbolos oficiales de la ciudad y será utilizada en actos protocolares e institucionales.

Reconocimiento a vecinos y vecinas

Durante el acto se realizó el reconocimiento a 46 vecinos y vecinas, declarados Ciudadanos y Ciudadanas Destacadas 2026, en reconocimiento a su trayectoria y aportes a la vida social, cultural y comunitaria de El Bolsón.

Abanderados y escoltas designados para 2026

En el mismo acto se efectuó el recambio de abanderados y escoltas, con vigencia de 365 días a partir del 28 de enero, quedando designados de la siguiente manera:

Bandera Nacional Argentina

Abanderado: Félix Merino (hijo)

1° Escolta: Osvaldo Weretilneck

2° Escolta: María Gloria Gerometta

Bandera de la Provincia de Río Negro

Abanderada: Soledad Millaleo

1° Escolta: Santiago Bereau

2° Escolta: Tamara Beduyetti

Bandera de la Ciudad de El Bolsón

Abanderada: Mercedes Makazaga

1° Escolta: Enrique Martyniuk

2° Escolta: Ida Beatriz Paredes

O.P.