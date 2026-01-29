Molino Harinero Nant Fach: 30 años guardando la memoria local

El Molino Harinero Nant Fach festejó en el día de ayer su 30° aniversario consolidado como uno de los espacios más emblemáticos de Trevelin y el Valle 16 de Octubre, manteniendo viva la memoria, la cultura y el espíritu emprendedor heredado de los pioneros galeses que forjaron la historia de la región.

El acto conmemorativo contó con la presencia del intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram; la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; el secretario de Cultura, Gustavo De Vera; y los concejales David Arakawa, Facundo Pais y Tegid Evans, quienes acompañaron a Mervyn Evans, propietario del molino, su familia y a numerosos vecinos, vecinas y turistas locales y extranjeros que colmaron el predio. En la celebración, Evans estuvo acompañado por su madre, su hermana, su hija y su yerno.

Durante la jornada, Evans agradeció especialmente la presencia de las autoridades, de los visitantes y de los prestadores turísticos que integran el corredor de la Ruta Nacional N° 259, conocida como la Ruta Galesa, destacando el trabajo conjunto para fortalecer el desarrollo turístico y cultural de la región. Por otro lado, anunció además un nuevo proyecto: la construcción de un tren de trocha angosta, que permitirá seguir ampliando la propuesta turística del lugar.

En el transcurso del encuentro se llevaron adelante diversas actividades, entre las que se destacó el encendido de las máquinas a vapor, el recorrido por el museo, la entrega de reconocimientos y la realización de una feria de productores y artesanos locales.

Además, se realizó una sesión fotográfica con integrantes de la Asociación Galesa “16 de Octubre”, vestidas con indumentaria de época, junto a Juan Carlos Ledesma, propietario del Campo de Tulipanes Patagonia, emprendimiento que forma parte del circuito turístico de la Ruta 259.

En ese sentido, el intendente Héctor Ingram destacó la importancia de acompañar y sostener en el tiempo emprendimientos como el Molino Nant Fach, que “forman parte de nuestra identidad, manteniendo viva la historia local y fortaleciendo el desarrollo turístico de Trevelin y sus Parajes”, remarcando el valor del compromiso familiar que mantiene vivo este legado cultural.

Asimismo, desde el Municipio se felicitó especialmente la iniciativa solidaria impulsada por el molino, ya que la totalidad de lo recaudado por la venta de entradas a vecinos y vecinas locales fue destinada a los Bomberos Voluntarios de Trevelin, en el marco de la campaña “Todos por un camión para los Bomberos de Trevelin”.

El Molino Harinero Nant Fach, ubicado en el kilómetro 56 de la Ruta 259, es un verdadero museo vivo que replica los antiguos molinos que funcionaron en el Cwm Hyfryd (Valle Hermoso) desde fines del siglo XIX. Su creador, bisnieto del pionero galés Thomas Dalar Evans, recuperó el espíritu emprendedor de sus antepasados y lo transformó en un espacio donde la historia no solo se cuenta, sino que se pone en movimiento.

A tres décadas de su puesta en marcha, el Molino Nant Fach continúa siendo un sitio único, donde el pasado se honra, el presente se comparte y las raíces culturales siguen girando al ritmo del agua, el trabajo y la memoria de Trevelin.