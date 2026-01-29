Derrumbe del Cerro Hermitte: cómo sigue la escolaridad de los alumnos afectados

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, puso en marcha un dispositivo de emergencia diseñado exclusivamente para los estudiantes de Comodoro Rivadavia damnificados por el derrumbe del Cerro Hermitte. La medida busca garantizar que la crisis habitacional y los desplazamientos forzados en la zona norte no se traduzcan en la pérdida de la trayectoria escolar de los niños y adolescentes.

El operativo, que abarca los niveles Inicial, Primario y Secundario, se desarrollará en dos etapas clave para resolver situaciones de escolaridad de manera inmediata antes del inicio del ciclo lectivo 2026.

Etapa 1: Consultas virtuales (2 al 5 de febrero)

Para agilizar la recepción de demandas y evitar traslados innecesarios en una zona con circulación alterada, la primera fase será digital. Las familias podrán realizar consultas sobre cambios de institución por cercanía o dudas sobre documentación.

Correo oficial: educacion.emergenciacr@gmail.com

Requisito: Indicar en el asunto el nivel educativo (Inicial, Primario o Secundario) para una respuesta más veloz de los supervisores.

Etapa 2: Atención presencial (9 al 20 de febrero)

Una vez analizadas las demandas virtuales, se pasará a la atención personalizada para resolver los casos que requieran una evaluación más profunda.

Lugar: Delegación Administrativa de Comodoro Rivadavia (Marcelino Reyes y José Fuchs s/n, Km 3 ).

Horario: De 09:00 a 13:00 horas.

Un puente hacia la continuidad pedagógica

El derrumbe no solo afectó viviendas, sino que rompió las rutas de transporte habituales de decenas de estudiantes. Por ello, el Ministerio capacitó a los agentes para brindar una escucha activa y evaluar alternativas que se adapten a la nueva realidad geográfica de cada núcleo familiar.

Desde la cartera educativa reafirmaron que el objetivo es que cada alumno afectado cuente con un banco asegurado en una institución accesible. Incluso después de finalizado este operativo especial de dos semanas, las supervisiones mantendrán canales abiertos para consultas posteriores, priorizando el bienestar emocional y el derecho a la educación de quienes atravesaron este evento traumático.









