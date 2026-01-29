29°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 29 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Dia Mundial del Rompecabezas29 de Enero
29 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Día Mundial del Rompecabezas: la fecha que celebra el ingenio y la paciencia

Cada 29 de enero se rinde homenaje a este juego creado originalmente con fines educativos. Hoy es una herramienta clave para estimular el cerebro, reducir el estrés y fomentar la paciencia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 29 de enero, el mundo se detiene para encajar piezas en una celebración que trasciende generaciones: el Día Mundial del Rompecabezas. Esta fecha no solo busca entretener, sino poner en valor un juego que ha servido como herramienta pedagógica, terapia cognitiva y pasatiempo familiar desde hace siglos.

 

El origen educativo de un desafío global

 

Aunque hoy los vemos como una actividad de ocio, el primer rompecabezas nació con una intención puramente didáctica. Fue creado alrededor del año 1760 por John Spilsbury, un cartógrafo y grabador británico. Spilsbury montó un mapa de Europa sobre una tabla de madera y recortó los bordes de cada país con una sierra fina. El objetivo era que los niños aprendieran geografía de una manera interactiva, uniendo las piezas para reconstruir el continente.

 

Con el paso del tiempo, la técnica evolucionó de la madera al cartón, y los motivos se expandieron desde los mapas hasta paisajes, obras de arte y diseños abstractos de miles de piezas, convirtiéndose en el fenómeno global que conocemos hoy.

 

Más que un juego: Beneficios para la mente

 

La ciencia ha respaldado ampliamente el uso de rompecabezas debido a los múltiples beneficios que aporta a la salud mental y emocional. Entre sus principales ventajas destacan:

 

  • Estimulación cognitiva: Trabaja ambos hemisferios del cerebro; el izquierdo (lógico y analítico) y el derecho (creativo e intuitivo).

     

  • Mejora de la memoria visual: Requiere recordar formas, colores y patrones para encontrar la ubicación exacta de cada pieza.

     

  • Fomento de la paciencia y resiliencia: Armar un rompecabezas complejo enseña a manejar la frustración y a persistir ante un desafío difícil.

     

  • Reducción del estrés: Se considera una actividad de "mindfulness" o atención plena, ya que obliga a la mente a concentrarse en una sola tarea, alejándola de las preocupaciones diarias.

     

Una actividad para todas las edades

 

Desde los modelos simples para niños de preescolar, que ayudan a desarrollar la coordinación ojo-mano, hasta los rompecabezas de 18.000 piezas para coleccionistas expertos, este juego no conoce límites. En la era digital, aunque han surgido versiones en aplicaciones y sitios web, el rompecabezas físico sigue manteniendo una popularidad altísima, siendo una de las actividades favoritas para desconectarse de la tecnología y compartir tiempo de calidad en el hogar.

 

Este 29 de enero es la excusa perfecta para desempolvar esa caja olvidada o comenzar un nuevo desafío. Ya sea solo o en compañía, encajar la última pieza sigue produciendo una de las satisfacciones más simples y gratificantes que el ingenio humano puede experimentar.

 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Al ritmo del cuarteto: Q’ Lokura confirmó show en el aniversario de Esquel
2
 Apareció sin vida arriba de su kayak: la misteriosa muerte de un turista mientras paseaba en un lago
3
 Una mujer fue hospitalizada tras un fuerte vuelco
4
 Hoy comienza la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina: Cronograma completo del jueves
5
 La Municipalidad confirmó los artistas presentes en el nuevo aniversario de Esquel
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
5
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -