Trump sobre Venezuela: "Vamos a dirigir el país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en la madrugada el ataque y la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, y en el día de hoy lanzó una serie de definiciones contundentes sobre la intervención estadounidense.

“Estamos preparados para un segundo ataque”, advirtió, al tiempo que aseguró que “empresas petroleras de Estados Unidos estarán en Venezuela”. En ese marco, afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, “van a tener que afrontar todo el peso de la Justicia de Estados Unidos”.

Trump también sostuvo que su país asumirá un rol directo en la conducción del proceso político: “Vamos a dirigir el país hasta que se logre una transición ordenada”, reiteró, y describió el operativo militar como “un asalto espectacular, como no se vio desde la Segunda Guerra Mundial contra una fortaleza militar” y concluyó: “Ningún país puede hacer lo que hacemos nosotros”.

