30°
30° 14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 03 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Venezuela
03 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trump sobre Venezuela: "Vamos a dirigir el país"

Tras dar a conocer la foto de Nicolás Maduro detenido por las fuerzas estadounidenses que bombardearon Caracas, Donald Trump realizó una conferencia de prensa.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en la madrugada el ataque y la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, y en el día de hoy lanzó una serie de definiciones contundentes sobre la intervención estadounidense.

 

 

“Estamos preparados para un segundo ataque”, advirtió, al tiempo que aseguró que “empresas petroleras de Estados Unidos estarán en Venezuela”. En ese marco, afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, “van a tener que afrontar todo el peso de la Justicia de Estados Unidos”.

 

 

Trump también sostuvo que su país asumirá un rol directo en la conducción del proceso político: “Vamos a dirigir el país hasta que se logre una transición ordenada”, reiteró, y describió el operativo militar como “un asalto espectacular, como no se vio desde la Segunda Guerra Mundial contra una fortaleza militar” y concluyó: “Ningún país puede hacer lo que hacemos nosotros”.

 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio nocturno en el pinar del Cañadón de Bórquez
2
 Estados Unidos bombardeó Caracas y dice haber capturado a Nicolás Maduro
3
 Refuerzan la seguridad tras la aparición de granadas y carteles amenazantes en Epuyén
4
 Nuevo aumento en los impuestos a los combustibles: Cómo impactará en la nafta y el gasoil durante enero
5
 Subsidios 2026: El Gobierno habilitó la nueva web para mantener el beneficio en luz y gas
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -