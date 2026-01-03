30°
Sabado 03 de Enero de 2026
03 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Exitosa edición de la Fiesta del Salmón del Pacífico en Carrenleufú

La fiesta continúa hoy y mañana en el paraje, con todos los juegos criollos, música y gastronomia que caracteriza las fiestas provinciales.
La Fiesta Nacional del Salmón del Pacifico en la localidad vecina de Carrenleufú, convocó a u a gran cantidad de amantes de la pesca, la gastronomía y las drestezas criollas que acompañan la importante fiesta regional este 2026.

 

A través de la Secretaría de Pesca, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la cartera cultural, el Gobierno de la Provincia estará presente en la séptima edición de la Fiesta del Salmón del Pacífico que se lleva adelante desde ayer 2 de enero y continúa hoy, 3 y 4 de enero en esa comuna rural.

 

Junto a los juegos criollos para grandes y chicos, la música regional y la gastronomía exquisita de los emprendimientos locales y un clima ideal para estar en la naturaleza, Carrenleufú continúa celebrando durante hoy y mañana domingo.

 

Los primeros Salmones de la temporada fueron capturados por Gustavo Roa, quien sacó el primer Salmón,  él ejemplar peso 10,820 kg, Hedgardo Roa,  el ejemplar peso 13,620 Kg  y Victorino Leyton el ejemplar peso 13, 320 kg.

 

Para pescar, descansar y disfrutar en él Río Corcovado, para todos los que hacen historia capturando hermosos ejemplares del Salmón del Pacífico en éstas aguas del Rio Corcovado, y junto a toda la familia que disfruta de los juegos y destrezas criollas para grandes y chicos de nuestra provincia.

 

