Exitosa edición de la Fiesta del Salmón del Pacífico en Carrenleufú

La Fiesta Nacional del Salmón del Pacifico en la localidad vecina de Carrenleufú, convocó a u a gran cantidad de amantes de la pesca, la gastronomía y las drestezas criollas que acompañan la importante fiesta regional este 2026.

A través de la Secretaría de Pesca, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la cartera cultural, el Gobierno de la Provincia estará presente en la séptima edición de la Fiesta del Salmón del Pacífico que se lleva adelante desde ayer 2 de enero y continúa hoy, 3 y 4 de enero en esa comuna rural.

Junto a los juegos criollos para grandes y chicos, la música regional y la gastronomía exquisita de los emprendimientos locales y un clima ideal para estar en la naturaleza, Carrenleufú continúa celebrando durante hoy y mañana domingo.

Los primeros Salmones de la temporada fueron capturados por Gustavo Roa, quien sacó el primer Salmón, él ejemplar peso 10,820 kg, Hedgardo Roa, el ejemplar peso 13,620 Kg y Victorino Leyton el ejemplar peso 13, 320 kg.

Para pescar, descansar y disfrutar en él Río Corcovado, para todos los que hacen historia capturando hermosos ejemplares del Salmón del Pacífico en éstas aguas del Rio Corcovado, y junto a toda la familia que disfruta de los juegos y destrezas criollas para grandes y chicos de nuestra provincia.

