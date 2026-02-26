Avanza el proyecto de una nueva escuela técnica en la zona norte de Comodoro Rivadavia

El ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, encabezó este jueves una reunión con autoridades del Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, en la que se abordaron los avances en la construcción de una nueva Escuela Primaria y Secundaria Técnica que será emplazada en el barrio Km 5 de Comodoro Rivadavia.

Durante el encuentro, del que participaron el secretario general del sindicato, José Llugdar, y el secretario adjunto, Luis Villegas, se destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado provincial y el sector privado para dar respuesta a una demanda histórica de infraestructura escolar en la zona norte de la ciudad.

Cooperación público-privada para fortalecer la educación

La iniciativa se enmarca en un entendimiento de cooperación público-privado mediante el cual el sindicato se encuentra llevando adelante la construcción del edificio escolar, mientras que la Provincia acompaña el proyecto desde el plano pedagógico e institucional. En ese sentido, se informó que referentes educativos ya reciben el apoyo del Ministerio de Educación para la planificación y el desarrollo de la propuesta formativa.

Asimismo, se avanzó en la definición de los puntos clave del acuerdo marco que permitirá formalizar y encuadrar el proyecto, garantizando su sostenibilidad y su adecuada articulación con el sistema educativo provincial.

Una obra estratégica para la zona norte

La nueva institución, que contará con niveles primario y secundario técnico, responde a una necesidad concreta de la comunidad educativa de ese sector de la ciudad petrolera y constituye una inversión estratégica en materia de inclusión y desarrollo. Según se indicó, la obra presenta un grado de avance significativo y se prevé su inauguración en el año 2027.

Desde el Ministerio de Educación se valoró especialmente el compromiso del sector privado y se reafirmó la decisión del Gobierno del Chubut de continuar impulsando acciones conjuntas con el sector privado, que amplíen y mejoren la oferta educativa en todo el territorio provincial.