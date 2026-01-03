Incendio nocturno en el pinar del Cañadón de Bórquez

03 de Enero de 2026
En horas de la madrugada, la sirena de bomberos de Esquel alertó a los vecinos sobre un incendio que inició en el pinar del barrio Cañadón de Bórquez.
A las 2 de la mañana fue detectado el primer foco, en el que trabajó la brigada de bomberos local.
Las llamas se extendieron a un segundo foco por la cercania de bosques de pinos, pero pese a haber viviendas próximas, el trabajo de los efectivos en dos dotaciones consiguió que no haya daños ni heridos reportados.
En un trabajo de dos horas, a las 4 de la mañana aproximadamente se dió por finalizado el foco.
