Incendio nocturno en el pinar del Cañadón de Bórquez

En horas de la madrugada, la sirena de bomberos de Esquel alertó a los vecinos sobre un incendio que inició en el pinar del barrio Cañadón de Bórquez.

A las 2 de la mañana fue detectado el primer foco, en el que trabajó la brigada de bomberos local.

Las llamas se extendieron a un segundo foco por la cercania de bosques de pinos, pero pese a haber viviendas próximas, el trabajo de los efectivos en dos dotaciones consiguió que no haya daños ni heridos reportados.

En un trabajo de dos horas, a las 4 de la mañana aproximadamente se dió por finalizado el foco.

SL