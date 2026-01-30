Se registraron reactivaciones en el incendio de Puerto Patriada pese a su contención

Según el Parte N°19, emitido el 29 de enero a las 23 horas, el incendio se mantiene contenido en un 85%, con una superficie afectada estimada en 21.720 hectáreas, de acuerdo a imágenes satelitales Sentinel-2 relevadas el 24 de enero. La vegetación dañada incluye matorral, bosque implantado y bosque nativo, mientras que el origen del siniestro continúa bajo investigación.

Reactivaciones

Durante el jueves se registraron reactivaciones en distintos sectores, entre ellos La Burrada y Aldea San Francisco, zonas que rápidamente fueron abordadas por brigadistas de las Bases de Servicio Patriada y Golondrinas. Estas situaciones, habituales en incendios de gran magnitud, refuerzan la idea de que la contención no implica ausencia de riesgo.

Uno de los focos principales de trabajo fue el sector de Arroyo El Blanco, donde las cuadrillas avanzaron con el refuerzo de líneas cortafuego, utilizando herramientas manuales y equipos de agua para tareas de enfriamiento. El resto del perímetro se mantuvo bajo estricta observación.

Un operativo que se sostiene en el tiempo

Actualmente, 146 personas integran el operativo coordinado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques.

Para este viernes, confirmaron que se mantendrá la misma cantidad de personal y su distribución, ya que las condiciones meteorológicas no son favorables.

Además, se sumarán trabajos con maquinaria pesada, mientras que los medios aéreos quedarán disponibles a requerimiento del personal en terreno.

Contenido, pero no extinguido

El incendio de Puerto Patriada entra en una menos visible, pero no menos compleja. La experiencia indica que los días de calor, viento y baja humedad pueden reactivar focos latentes, incluso cuando el perímetro parece estable.

En un contexto donde la Comarca Andina intenta recuperar cierta normalidad y pleno movimiento turístico, el operativo continúa trabajando en silencio, línea por línea, para que el fuego no vuelva a avanzar.

O.P.