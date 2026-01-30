ANSES: el cronograma de pagos confirmado para febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha hecho público el cronograma de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al mes de febrero de 2026. Al igual que en los meses anteriores, el calendario se organiza de manera escalonada, dividiendo a los beneficiarios en dos grandes grupos según el monto de sus haberes, con el fin de evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y garantizar una atención ordenada.

Cronograma para haberes mínimos

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo serán los primeros en comenzar a cobrar. Según lo dispuesto por ANSES, el flujo de pagos se activará durante la primera quincena de febrero, siguiendo el orden correlativo de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), comenzando por el dígito 0 y finalizando con el 9.

Este grupo es el que representa a la mayor parte de los beneficiarios del sistema previsional y suele incluir también el pago de bonos de refuerzo o complementos en caso de que el Gobierno nacional así lo disponga para el periodo vigente.

Fechas para haberes superiores a la mínima

Una vez finalizado el pago al primer grupo, la ANSES dará inicio al depósito de haberes para aquellos jubilados y pensionados que superan el monto de la jubilación mínima. Por lo general, este esquema es más ágil, agrupando dos terminaciones de DNI por jornada de cobro para completar el calendario antes de que finalice el mes de febrero.

Es fundamental que los beneficiarios consulten su fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales para evitar traslados innecesarios:

Mi ANSES : Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la opción "Cobros".

Sitio Web : En el apartado de "Calendario de pagos" de la página principal.

Terminales de Autoconsulta: Disponibles en las delegaciones del organismo.

Recomendaciones para el cobro

El organismo recuerda que no es necesario retirar la totalidad del dinero en efectivo el mismo día del depósito. Los haberes quedan acreditados en la cuenta bancaria y pueden utilizarse mediante la tarjeta de débito para realizar compras en comercios, lo cual suele otorgar beneficios adicionales como devoluciones de IVA o descuentos exclusivos.

Asimismo, se recomienda a los adultos mayores utilizar los canales electrónicos de los bancos (Home Banking o aplicaciones móviles) para consultar saldos y movimientos, minimizando la necesidad de asistir presencialmente a las sucursales, especialmente ante las altas temperaturas que suelen registrarse durante el mes de febrero.





