Torres: “La mayoría del gabinete va a estar presente en la Comarca durante la temporada”

La Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, en Lago Puelo, fue este lunes escenario de una reunión de gabinete del Gobierno del Chubut, encabezada por el gobernador Ignacio Torres.

Minutos antes del encuentro, el mandatario aseguró que existe una “garantía de trabajo conjunto” entre la Provincia, los municipios, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y las fuerzas federales y provinciales, tanto en materia de prevención de incendios como de seguridad. En ese sentido, remarcó que este verano es “el más seco de la última década”, una situación que obliga a extremar los cuidados.

Prevención de incendios

Torres sostuvo que, a diferencia de otros años, actualmente “ante cualquier alerta o amenaza de incendio se actúa de inmediato”, y calificó como “de excelencia” el trabajo que se viene realizando en la zona.

En ese marco, recordó que Chubut avanza en un programa conjunto con Río Negro y Neuquén, que incluye una licitación compartida para contar con aviones y helicópteros hidrantes. Según indicó, estas aeronaves serán presentadas en los próximos días y operarán con base en Las Golondrinas.

El gobernador explicó que la reconstrucción de la sede de brigadistas permitió que el gabinete provincial haga base en la Comarca Andina durante el período de alerta climática. “Esta es la primera reunión de gabinete que vamos a tener acá, y durante este tiempo la gran mayoría del gabinete va a estar presente en la zona”, señaló.

Brigadistas, infraestructura y medios aéreos propios

Torres confirmó además que mantendrá una reunión con los brigadistas y dijo que es prioridad sostener su accionar con infraestructura adecuada y equipamiento. Recordó que la provincia se hizo cargo de finalizar la obra de la sede luego de que Nación abandonara su construcción, y se refirió a la adquisición de indumentaria, mochilas y otros recursos para el trabajo en el terreno.

Asimismo, repasó que se llevó adelante una licitación inédita en Chubut para contar con aviones hidrantes propios, lo que permitirá no depender exclusivamente del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que asigna recursos según la coyuntura nacional. “Estos aviones y el helicóptero que se va a incorporar van a estar exclusivamente para esta zona”, explicó.

Concientización y responsabilidades de vecinos y turistas

El gobernador se refirió a la importancia de la concientización y el cumplimiento de las contravenciones. Señaló que los vecinos que no limpien terrenos abandonados tendrán consecuencias, ya que cada frentista es legalmente responsable del mantenimiento de su propiedad.

También remarcó que una parte importante de los incendios accidentales se originan en la desidia o falta de precaución, y que el mensaje debe llegar tanto a los residentes como a los turistas. “Está terminantemente prohibido hacer cualquier tipo de fuego en la zona”, remarcó.

O.P.