El gobernador Ignacio Torres analizó la soberanía nacional y la situación regional

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, brindó declaraciones sobre el posicionamiento de Argentina ante la situación que está pasando Venezuela y la importancia de la soberanía sobre los recursos naturales. El mandatario comenzó fijando una postura institucional, a la cual definió como una "realidad dictatorial" que ha provocado el exilio de numerosos ciudadanos. No obstante, enfatizó que la autonomía nacional debe prevalecer ante cualquier disputa externa, sosteniendo que "nosotros somos un país soberano y eso está sobre cualquier decisión geopolítica o cualquier pelea o cualquier conflicto bélico entre Estados Unidos y Venezuela".

En su discurso, Torres analizó que la defensa de la soberanía nacional no debe limitarse exclusivamente al plano de las relaciones exteriores o lo puramente discursivo, sino que requiere una mirada interna hacia la protección del territorio. El gobernador advirtió sobre el impacto económico y ambiental de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, señalando que "tenemos que mirar hacia adentro, entre otras cosas, cómo nos están depredando la milla 200, miles de millones de dólares en recursos nuestros, en el mar argentino". Según sus palabras, esta problemática históricamente no ha recibido la "trascendencia y la seriedad" necesaria por parte de las autoridades competentes.

El mandatario provincial también subrayó la necesidad de que existan sanciones efectivas para quienes vulneren los límites marítimos argentinos, afirmando que "quien entre aguas argentinas y deprede nuestro mar, tiene que tener consecuencias". Para Torres, este planteo no debe reducirse a un "reclamo de comité de embajada", sino que debe transformarse en una política de seguridad activa. En este sentido, adelantó que la provincia de Chubut solicitará la colaboración necesaria a los organismos nacionales para poder contar con el "patrullaje correspondiente" que garantice la integridad del Mar Argentino.

Finalmente, el gobernador reiteró su visión sobre el impacto humano de la crisis en el país caribeño y los procesos judiciales en curso a nivel global. Torres manifestó que, más allá de las formas y de la intervención de organismos internacionales, celebra que se ponga fin a un periodo que "trajo sufrimiento y desazón a muchísima familia venezolana". Con estas declaraciones, el titular del Ejecutivo chubutense buscó equilibrar su repudio a los regímenes no democráticos con una exigencia firme de presencia estatal en las zonas de explotación de recursos naturales del país.

E.B.W.