Martes 24 de Febrero de 2026
El Bolsón Empleados Municipales Paritaria
24 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Bolsón acordó un aumento salarial del 6% para empleados municipales

El aumento del 6% será aplicado sobre el salario bruto de los empleados municipales e incluye modificaciones en adicionales y asignaciones, tras el acuerdo firmado en el marco de la paritaria 2026.
Por Redacción Red43

El Municipio de El Bolsón confirmó un nuevo acuerdo paritario con los gremios que representan a los trabajadores municipales y otorgará un aumento salarial del 6% sobre el salario bruto. El entendimiento fue ratificado en la Delegación de la Secretaría de Trabajo de Río Negro y alcanza a todo el personal.

 

La firma contó con la presencia del intendente Bruno Pogliano y representantes de ATE y UPCN, quienes validaron el acuerdo correspondiente a la paritaria 2026.

 

Qué incluye el acuerdo salarial en El Bolsón

El incremento del 6% impactará sobre el salario bruto y estará compuesto por sumas básicas, remunerativas y no remunerativas.

 

Además del aumento porcentual, el acuerdo contempla:

 

  • La suba del presentismo, que pasa de $35.000 a $50.000.

     

  • El blanqueo de una suma de $50.000 otorgada en el último bimestre de 2025, que ahora tendrá carácter remunerativo.

     

  • La actualización de los ítems de asignación por hijo, asignación por matrimonio y escolaridad.

     

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la combinación de estas medidas apunta a recomponer los ingresos de los trabajadores en un contexto económico complejo.

 

Paritaria 2026: negociación y contexto económico

El acuerdo se alcanzó tras instancias de negociación entre el Municipio y las organizaciones gremiales, en el marco de la paritaria 2026. Según se informó oficialmente, el proceso se desarrolló en la órbita de la Secretaría de Trabajo provincial.

 

En un escenario marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, la actualización salarial busca sostener los ingresos del personal municipal y dar previsibilidad a las cuentas públicas.

 

Impacto en los trabajadores municipales

El incremento del 6% y las modificaciones en adicionales y asignaciones impactarán en los haberes de las y los empleados municipales de El Bolsón en los próximos meses.

 

 

O.P.

 

