Lago Puelo se prepara para el Show de K-Pop “Guerreras Doradas”

La Municipalidad de Lago Puelo invita a participar del show “Guerreras Doradas del K-Pop”, un espectáculo pensado especialmente para niños, niñas y adolescentes de la Comarca Andina que se realizará el miércoles 25 de marzo a las 19:30 horas en el Gimnasio Municipal.

El espectáculo ofrecerá presentaciones coreográficas y musicales características del género, con puestas en escena dinámicas y coloridas que buscan brindar una experiencia entretenida y apta para todo público.

Entradas para “Guerreras Doradas del K-Pop”

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma EventPass, en el siguiente enlace:

https://www.eventpass.com.ar/evento?id=guerreras_doradas

O.P.