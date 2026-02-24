Lago Puelo se prepara para el Show de K-Pop “Guerreras Doradas”

24 de Febrero de 2026
La Municipalidad de Lago Puelo invita a participar del show “Guerreras Doradas del K-Pop”, un espectáculo pensado especialmente para niños, niñas y adolescentes de la Comarca Andina que se realizará el miércoles 25 de marzo a las 19:30 horas en el Gimnasio Municipal.
El espectáculo ofrecerá presentaciones coreográficas y musicales características del género, con puestas en escena dinámicas y coloridas que buscan brindar una experiencia entretenida y apta para todo público.
Entradas para “Guerreras Doradas del K-Pop”
Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma EventPass, en el siguiente enlace:
https://www.eventpass.com.ar/evento?id=guerreras_doradas
