19°
28° 13°
Esquel, Argentina
Lunes 05 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Natatorio Municipal IIMalalanatacionEsquelObras Municipales
05 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

"La ciudad se lo merecía": primeras pruebas del Natatorio Municipal N°2

La profesora "Malala" Nogueyra destacó la infraestructura y la acústica del nuevo natatorio de Esquel. "La gente lo esperaba y se lo merece, es un espacio impecable para la enseñanza", afirmó.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las jornadas de ambientación y pruebas piloto previas a la inauguración oficial del Natatorio Municipal N°2 de Esquel, en el Centro de Encuentro, la reconocida profesora de natación María Laura “Malala” Nogueyra compartió sus primeras impresiones tras ingresar al agua. Con la voz llena de emoción, Nogueyra reflejó el sentir de una comunidad que aguardaba con ansias esta infraestructura.

 

 

Un sueño cumplido para nuestra ciudad

 

“No tengo palabras, estoy muy emocionada”, confesó la profesora. “La gente de Esquel esperaba esto hace mucho tiempo y se lo merece. La pileta está hermosa, es realmente preciosa”.

 

Más allá de lo estético, la profesora destacó las condiciones técnicas y de confort del nuevo edificio, subrayando que el ambiente es ideal tanto para los deportistas como para los docentes: una acústica impecable que permite la comunicación clara sin la interferencia del eco o el sonido del agua. Por otro lado, la climatización. A pesar de las altas temperaturas exteriores (que rondaban los 32°C), el clima interno se mantuvo estable y agradable. Y por último la iuminosidad y amplitud, los espacios están pensados para la comodidad de grandes grupos.

 

 

Calidad educativa y técnica

 

Desde el punto de vista pedagógico, "Malala" hizo especial énfasis en el diseño del natatorio como una herramienta clave para el aprendizaje: "La parte baja de la pileta ayuda muchísimo en la enseñanza de grupos pequeños. Brinda la seguridad y el dominio necesario para dar los primeros pasos y desarrollar la técnica de cualquier estilo", explicó.

 

Con estas pruebas de nado, el Natatorio Municipal N°2 comienza a cobrar vida, prometiendo convertirse en un polo deportivo y social fundamental para todos los vecinos de la ciudad. 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

