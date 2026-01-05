Lunes caluroso en Esquel: máxima de 32° y ráfagas intensas

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 5 se presentará con condiciones típicamente veraniegas en Esquel. La temperatura mínima será de 17°, mientras que la máxima alcanzará los 32° durante la tarde.

A lo largo de toda la jornada no se prevén precipitaciones. El cielo se mantendrá mayormente despejado, favoreciendo el aumento de la temperatura.

En cuanto al viento, se esperan velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían intensificarse y alcanzar entre 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente al circular por rutas y en actividades al aire libre.

R.G.