Comarca Andina, Argentina
Martes 06 de Enero de 2026
El HoyoIncendio ActivoFiesta de la Fruta Fina
06 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Evalúan suspender la Fiesta de la Fruta Fina en El Hoyo por el incendio forestal

El evento previsto para este fin de semana podría trasladarse para otra fecha debido a la emergencia ígnea que atraviesa la Comarca, con viviendas afectadas, evacuados y un fuerte operativo para combatir el fuego.
Escuchar esta nota

La tradicional Fiesta de la Fruta Fina se planeaba para este fin de semana en El Hoyo pero el escenario que atraviesa la localidad es complejo a raíz del incendio forestal que permanece activo en la zona. Se está analizando una posible suspensión y cambio de fecha. 

 

La situación, considerada de extrema gravedad, ya dejó más de una decena de viviendas destruidas y forzó la evacuación de numerosos vecinos, mientras los equipos de emergencia continúan abocados a las tareas de contención del fuego y resguardo de la población. Frente a este panorama, se está contemplando la posibilidad de dejar sin efecto el evento, al no existir condiciones adecuadas para desarrollar una actividad festiva.

 

Aunque los preparativos estaban avanzados y la logística prácticamente definida, el contexto de emergencia llevó a redireccionar todos los esfuerzos hacia la asistencia de las familias damnificadas y el sostenimiento del operativo desplegado en el territorio. 

 

Ante este panorama, las autoridades se mantienen en estado de alerta, con evacuaciones preventivas y un importante despliegue de recursos locales, provinciales y nacionales para controlar el fuego. 

 

 

R.G.

 

