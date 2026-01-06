Evalúan suspender la Fiesta de la Fruta Fina en El Hoyo por el incendio forestal

La tradicional Fiesta de la Fruta Fina se planeaba para este fin de semana en El Hoyo pero el escenario que atraviesa la localidad es complejo a raíz del incendio forestal que permanece activo en la zona. Se está analizando una posible suspensión y cambio de fecha.

La situación, considerada de extrema gravedad, ya dejó más de una decena de viviendas destruidas y forzó la evacuación de numerosos vecinos, mientras los equipos de emergencia continúan abocados a las tareas de contención del fuego y resguardo de la población. Frente a este panorama, se está contemplando la posibilidad de dejar sin efecto el evento, al no existir condiciones adecuadas para desarrollar una actividad festiva.

Aunque los preparativos estaban avanzados y la logística prácticamente definida, el contexto de emergencia llevó a redireccionar todos los esfuerzos hacia la asistencia de las familias damnificadas y el sostenimiento del operativo desplegado en el territorio.

Ante este panorama, las autoridades se mantienen en estado de alerta, con evacuaciones preventivas y un importante despliegue de recursos locales, provinciales y nacionales para controlar el fuego.

