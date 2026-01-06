27°
28° 13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 06 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina incendiopuerto patriadaDonaciones
06 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Frente al fuego en Puerto Patriada, la solidaridad se organiza en centros de acopio

Ante el incendio en Puerto Patriada, la Comarca Andina activa rápidamente su solidaridad, con centros culturales y comunitarios recibiendo donaciones. ¿Qué hace falta y dónde acercarlo?
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El incendio que desde este lunes afecta la zona de Puerto Patriada genera no solo alerta y evacuaciones, sino también una rápida y solidaria respuesta de la comunidad. Vecinos, organizaciones y centros culturales se organizan para apoyar a brigadistas y familias afectadas, convirtiendo el fuego en un llamado a la colaboración.

 

Centros culturales y comunitarios como puntos de acopio

 

Los Centros Culturales CIC y Galeano de El Bolsón se proponen como puntos de acopio y logística para voluntarios, recibiendo donaciones que se destinarán a quienes combaten el fuego y a las familias evacuadas.

 

  • Centro Cultural Galeano: Onelli 2871, El Bolsón

     

  • CIC Primavera: Avenida de los Cipreses 3240, El Bolsón

     

  • Casa de la Cultura de El Hoyo: de 8 a 20 hs

     

 

El propósito es coordinar la recepción de suministros y apoyar todas las acciones necesarias para hacer frente al fuego, facilitando la logística y entregando recursos donde más se necesitan.

 

Qué se necesita: suministros prioritarios

 

Se solicita a la comunidad que acerque los siguientes elementos:

 

  1. Agua y bebidas hidratantes (bidones o botellas pequeñas)

     

  2. Frutas y verduras frescas

     

  3. Alimentos prácticos y energéticos: barras de cereales, frutos secos, caramelos ácidos

     

  4. Elementos para botiquines: gasas, alcohol, cinta, colirio

     

  5. Equipo de seguridad física: ropa resistente, calzado adecuado, linternas, guantes

     

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio en Puerto Patriada: Solicitan evacuar el paraje de forma inmediata
2
 Los Reyes Magos vuelven a desfilar por las calles de Esquel a caballo
3
 Cerraron Puerto Patriada por principio de incendio
4
 Denuncian graves irregularidades de una empresa de viajes estudiantiles en Esquel y Trevelin
5
 Emergencia hídrica: prohíben el riego y realizan cortes programados
1
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -