Frente al fuego en Puerto Patriada, la solidaridad se organiza en centros de acopio

El incendio que desde este lunes afecta la zona de Puerto Patriada genera no solo alerta y evacuaciones, sino también una rápida y solidaria respuesta de la comunidad. Vecinos, organizaciones y centros culturales se organizan para apoyar a brigadistas y familias afectadas, convirtiendo el fuego en un llamado a la colaboración.

Centros culturales y comunitarios como puntos de acopio

Los Centros Culturales CIC y Galeano de El Bolsón se proponen como puntos de acopio y logística para voluntarios, recibiendo donaciones que se destinarán a quienes combaten el fuego y a las familias evacuadas.

Centro Cultural Galeano: Onelli 2871, El Bolsón

CIC Primavera: Avenida de los Cipreses 3240, El Bolsón

Casa de la Cultura de El Hoyo: de 8 a 20 hs

El propósito es coordinar la recepción de suministros y apoyar todas las acciones necesarias para hacer frente al fuego, facilitando la logística y entregando recursos donde más se necesitan.

Qué se necesita: suministros prioritarios

Se solicita a la comunidad que acerque los siguientes elementos:

Agua y bebidas hidratantes (bidones o botellas pequeñas) Frutas y verduras frescas Alimentos prácticos y energéticos: barras de cereales, frutos secos, caramelos ácidos Elementos para botiquines: gasas, alcohol, cinta, colirio Equipo de seguridad física: ropa resistente, calzado adecuado, linternas, guantes

