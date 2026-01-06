15°
Entre el calor y el fuego: Un martes triste en la Comarca Andina

El calor, el viento y el incendio en Puerto Patriada configuran este martes una jornada difícil en la Comarca Andina, después de un lunes de altas temperaturas y fuertes ráfagas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este martes 6 de enero, la Comarca Andina amaneció con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 16°C, en el marco de una alerta amarilla por temperaturas extremas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

 

La jornada llega luego de un lunes marcado por el calor intenso y un viento muy fuerte, condiciones que favorecieron la propagación del incendio forestal declarado en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, que continúa activo.

 

Pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero

 

Según el SMN, el tiempo se mantendrá estable y sin precipitaciones durante todo el día:

 

  • Mañana: algo nublado, 16°C, viento del oeste entre 13 y 22 km/h

     

  • Tarde: parcialmente nublado, máxima de 27°C, viento del oeste de 23 a 31 km/h

     

  • Noche: parcialmente nublado, 19°C, viento leve del oeste

     

La probabilidad de lluvias es del 0% en todas las franjas horarias.

 

Pronóstico alternativos coinciden en el escenario general, aunque advierten que durante la tarde podrían registrarse ráfagas más intensas, con vientos del oeste y suroeste que podrían alcanzar entre 45 y 54 km/h, y un índice UV extremo alrededor de las 14 horas.

 

 

Incendio activo en Puerto Patriada

 

Mientras tanto, el incendio forestal en Puerto Patriada, detectado el lunes 5 de enero, permanece activo. Durante la jornada del lunes trabajaron cerca de 120 combatientes y 6 medios aéreos, priorizando la protección de viviendas y coordinando la evacuación de turistas y pobladores de la zona.

 

El fuego afecta matorrales, bosque implantado y bosque nativo, y la superficie dañada aún está en evaluación. La causa del incendio todavía no fue determinada.

 

Para este martes, se prevé reforzar el operativo con un total de 130 combatientes en línea, sumando brigadas de distintas provincias y continuando con las tareas de resguardo en áreas pobladas.

 

Es fundamental tener presente que, con altas temperaturas, baja humedad y viento, el riesgo de incendios es elevado. En este sentido, es determinante extremar precauciones y no encender fuego.

 

 

O.P.

 

