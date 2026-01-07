29°
30° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 07 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina sociedadIncendio PNLA
07 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Torres: "Transparencia ante todo"

El gobernador agradeció los recursos nacionales puestos a disposición de la emergencia y criticó anteriores gestiones en otros incendios ocurridos:  “No podemos ideologizar un tema que es grave".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador Ignacio Torres se expresó sobre las críticas hacia el rol de la provincia frente a la magnitud de la emergencia ígnea: “si tenés alguna denuncia para hacer de que los recursos no llegaron donde tenían que llegar, acá está el fiscal presente, y abajo realizá la denuncia”, expresó sobre el destino de los recursos brindados: “En el 2021, pedimos el desarchivo de la causa donde se afanaron la plata que vino de Nación, y donde trajeron un camión que documentó a gente del conurbano para realizar tomas en esta zona”.

 


En este caso, el gobernador fue contundente: “Yo personalmente voy a fiscalizar los recursos” y contrastó: “La gente que vino del conurbano a tomar tierras de manera ilegal, cuando sucedió una de las tragedias más grandes de nuestra historia en la provincia”.

 


En el trabajo realizado tanto por provincia como por Nación en el apoyo brindado, Torres pidió a los medios. “No podemos ideologizar un tema que es grave, y hay gente que la está pasando mal. Transparencia ante todo y más en un momento donde el gobierno nacional está dispuesto a colaborar y apoyar al gobierno de la provincia”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
2
 Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: así se ve ahora desde la ruta
3
 Incendio en el PNLA: Camino a Lago Verde
4
 Turistas encendieron fuego en un Parque Nacional y pagarán multa millonaria
5
 Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.
1
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -