Torres: "Transparencia ante todo"

El gobernador Ignacio Torres se expresó sobre las críticas hacia el rol de la provincia frente a la magnitud de la emergencia ígnea: “si tenés alguna denuncia para hacer de que los recursos no llegaron donde tenían que llegar, acá está el fiscal presente, y abajo realizá la denuncia”, expresó sobre el destino de los recursos brindados: “En el 2021, pedimos el desarchivo de la causa donde se afanaron la plata que vino de Nación, y donde trajeron un camión que documentó a gente del conurbano para realizar tomas en esta zona”.



En este caso, el gobernador fue contundente: “Yo personalmente voy a fiscalizar los recursos” y contrastó: “La gente que vino del conurbano a tomar tierras de manera ilegal, cuando sucedió una de las tragedias más grandes de nuestra historia en la provincia”.



En el trabajo realizado tanto por provincia como por Nación en el apoyo brindado, Torres pidió a los medios. “No podemos ideologizar un tema que es grave, y hay gente que la está pasando mal. Transparencia ante todo y más en un momento donde el gobierno nacional está dispuesto a colaborar y apoyar al gobierno de la provincia”.



SL

