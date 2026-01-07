Santilli: "Estamos trabajando con el gobernador y es la manera en que lo vamos a hacer"

El ministro del Interior Diego Santilli habló este miércoles en El Hoyo, acompañado por el gobernador Ignacio Torres.

El funcionario nacional destacó el trabajo conjunto entre la Agencia Federal de Emergencias, que se encuentran realizando desde diciembre junto al equipo del Gobierno provincial, enfrentando los focos ígneos que afectan a la región: “Una gravedad absoluta y por eso hay que ir a fondo y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales, hay que tomarlo de esta manera, porque destruye tu medio ambiente, destruye tu historia, destruye familias”.

El Ministro destacó el aporte de medios aéreos para el combate del fuego en la zona de Esquel y localidades cercanas, como la incorporación de un avión Boeing 737.

Respecto al impacto en la provincia, señaló: “Me contaba el gobernador que venía una temporada altísima de turismo, casi una ocupación del 90%-100%” y esto impacta negativamente: ”Yo tenía una agenda programada para el gobernador. Obviamente, esa agenda mutó, me vine hasta aquí, me vine hasta el lugar, a ponerme a disposición, a trabajar en nombre del presidente, como corresponde. Y obviamente, seguimos con nuestra agenda, pero hoy el foco está por salir, a dar todo el apoyo”.

Santilli condenó la intencionalidad de los incendios y remarcó el endurecimiento de penas para los culpables: “estamos ante una situación que, según la línea que plantea el fiscal, es de una gravedad absoluta, y por eso celebro que el gobernador vaya a fondo con la búsqueda de estos criminales, tenemos que dar el ejemplo para que no se repita nunca más”.

El funcionario indicó que “lo que tiene que quedar en claro es que debe haber tolerancia cero para estos criminales en todas sus dimensiones, que atentan contra la naturaleza, la propiedad privada y la vida de los seres humanos”. Agregó que “no se trata de un color político ni de un gobernador de un partido o de otro, se trata de los argentinos, hay que terminar con esto, un tipo que prende fuego es un delincuente, un asesino en potencia”.

