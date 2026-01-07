Vialidad Nacional refuerza el operativo contra incendios en Chubut con camiones cisterna

En el marco de la emergencia ígnea que afecta a la provincia de Chubut, Vialidad Nacional informó la incorporación de recursos estratégicos a través de su 13° Distrito. El organismo se sumó al despliegue de los equipos nacionales y provinciales mediante el aporte de dos camiones cisterna con capacidad de 12 mil y 15 mil litros de agua respectivamente. Estas unidades desempeñan una tarea fundamental en el aeropuerto de Esquel, donde se encargan de abastecer un reservorio mayor de 125 mil litros y un tanque de reserva adicional de 20 mil litros para asegurar la operatividad de los medios aéreos.

La intervención del equipo vial fue solicitada por la Subsecretaría de Protección Civil de la Provincia y la Agencia Federal de Emergencias para sostener el combate directo contra las llamas en el Parque Nacional Los Alerces, así como en las localidades de El Hoyo y Epuyén. La presencia de los camiones se mantendrá por tiempo indeterminado, mientras sea necesario el reabastecimiento constante de agua para los aviones que trabajan en la primera línea de fuego.

En cuanto a la situación del tránsito, las autoridades confirmaron que la circulación por la Ruta Nacional 40 entre las ciudades de Esquel y El Bolsón se mantiene normal por el momento. Sin embargo, se emitió una advertencia para los conductores debido a la densa presencia de humo en el ambiente, lo que genera una reducción considerable de la visibilidad en los sectores cercanos a Epuyén y la zona de Puerto Patriada en El Hoyo.

La situación vial es objeto de un monitoreo constante por parte del personal de seguridad y agentes viales, quienes informarán cualquier medida precautoria adicional a través de los canales oficiales. Ante este escenario, se solicita a los usuarios verificar el estado de las rutas en la web institucional de Vialidad Nacional o comunicarse a las líneas gratuitas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, disponibles las 24 horas para asistencia en emergencias.

