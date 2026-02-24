20°
El Municipio incorpora nueva motoniveladora y anuncia nuevas cuadras de adoquinado

El intendente Taccetta celebró la incorporación de maquinaria para el crecimiento de la ciudad, que, en 20 años, señaló, su crecimiento “no fue acompañado por la infraestructura necesaria”.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel concretó la apertura de sobres para la licitación destinada a la compra de una nueva motoniveladora, en lo que el intendente Matías Taccetta calificó como un día histórico para la ciudad.

 

Taccetta expresó su satisfacción por avanzar con una inversión que no se realizaba desde hace dos décadas. “Después de 20 años el municipio puede adquirir una maquinaria tan necesaria como una motoniveladora”, afirmó, destacando que se trata de una demanda sostenida por el área de Obras Públicas ante el crecimiento urbano que experimentó la ciudad.

 

En total se presentaron cinco ofertas, aunque una fue desestimada por no contar con la documentación completa. Según detalló el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Carlos Fonseca, las propuestas económicas oscilan entre los 180 y los 400 millones de pesos.

 

Las empresas oferentes provienen de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Río Gallegos y Chubut. Actualmente, las ofertas se encuentran en etapa de análisis técnico y administrativo para determinar la adjudicación y los plazos de entrega del equipo.

 

Taccetta remarcó que la ciudad creció significativamente en los últimos 20 años sin que ese desarrollo fuera acompañado por la infraestructura necesaria. En ese contexto, recordó que el municipio mantiene en funcionamiento solo dos motoniveladoras: una con 20 años de antigüedad y otra con 30, que permanece gran parte del tiempo fuera de servicio por reparaciones.

 

“Se hace casi imposible hacer el mantenimiento de todas las calles”, sostuvo el intendente, quien vinculó la compra con el plan integral de mejora de infraestructura urbana que incluye cordón cuneta y adoquinado.

 

 

Por su parte, Fonseca precisó que cuando asumió funciones había unas 700 cuadras de tierra y ripio para mantener, cifra que actualmente se estima en alrededor de 1.500, producto de la expansión del ejido urbano y nuevos loteos. Además, el área debe atender sectores rurales como Río Percy, Nahuel Pan y Los Cóndores.

 

El intendente subrayó que la compra se realiza con fondos municipales, asegurando que “los impuestos vuelven a la comunidad con inversiones”. En esa línea, adelantó que durante el año se incorporarán más vehículos y maquinaria, incluyendo el recambio de camiones compactadores.

 

También destacó que la gestión viene cumpliendo los compromisos asumidos, mencionando obras como la pileta del natatorio municipal y la próxima inauguración de la Plaza del Cielo junto al gobernador.

 

Finalmente, Taccetta reafirmó que la ciudad “tiene que mirar hacia adelante” y que el municipio debe acompañar el crecimiento con inversión pública sostenida, combinando el mantenimiento de calles de tierra con un ambicioso plan de adoquinado para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

 

