Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
Por Redacción Red43

La Esquelada propone precios congelados para el comienzo de las clases

En su séptimo año en la ciudad, el local de Hugo y Viviana en barrio Malvinas está listo para el comienzo del ciclo lectivo.
En la esquina de Avenida Alvear y calle Conesa, Barrio Malvinas, se encuentra la Librería La Esquelada.

 


El local de Hugo y Viviana funciona desde el año 2019 y en Red43 contaron el entusiasmo por este séptimo año trabajando en la ciudad: “Como siempre arrancamos con descuentos, este año mantenemos los precios del año pasado, que eso es muy importante, igual que en las impresiones todo está igual que el año pasado”.

 


Las nuevas promociones: “A partir de este sábado, el descuento del 10% sobre el total de las ventas que se va a durar hasta el 31 de marzo en todos los medios de pago. Este año aparte de mantener los precios trajimos variedades bastante más, no tan caras como para que todo el mundo tenga la accesibilidad de poder tener y encima con la promoción”.

 


Las fotocopias, un método practico para tus actividades: “Quien quiera imprimir lo puede hacer por medio de WhatsApp y luego venir a retirarlo, al 294569 9721 o el correo electrónico es laesquelada@gmail.com, hacen el pedido ahí nos especifican bien como quieren si quieren anillado o sin anillado nosotros les pasamos el presupuesto nos dicen si lo aceptan o no si lo quieren doble faz, en color, en algún tipo de papel, obviamente si el monto es muy alto lo que le pedimos generalmente es una seña que la pueden hacer por algún medio electrónico”.

 


Horarios amplios y atención personalizada; “De 8:30 de la mañana a 13.30 horas, y de 15.30 a 20.30 y bueno, los sábados desde las 16.30 a 20.00 todo el mes de marzo”.

 


SL
 

 

