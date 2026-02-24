Remarcan la intencionalidad en los focos de incendios

Continúan los operativos para suprimir los focos de calor activos en diversos puntos del Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, en especial en la zona Sur donde las intensas ráfagas de viento generaron un rebrote en la tarde de ayer del incendio La Tapera; situación que se logró aplacar durante la noche.

La localización y dispersión de estos nuevos focos, que se iniciaron en tres oportunidades durante las últimas 72 horas, tiene un origen que claramente es INTENCIONAL, según se concluyó ayer durante una reunión convocada por la instancia técnica interinstitucional entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Acciones y Medidas

- Se iniciaron las acciones legales correspondientes, convocando a los peritos de la Policía Federal Argentina y nuevos recursos técnico-científicos que sumen información a las investigaciones en curso.

- Se reforzarán las medidas de control y seguridad en las portadas del Parque Nacional Los Alerces, zonas rurales y caminos vecinales.

- No se permiten los usos náuticos ni las actividades que impliquen presencia de personas en el Embalse Amutui Quimey y sectores del Rio Grande – Futaleufú cercanos al incendio La Tapera.

Estado del Incendio La Tapera

- No hubo estructuras ni viviendas afectadas durante el avance nocturno del fuego.

- Se realizó un sobrevuelo con el equipo de drone para determinar el polígono activo.

- Operarán los medios aéreos gestionados por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación: 3 aviones hidrantes AT 802, 2 aviones hidrantes AT 802 anfibios Fire Boss y 2 helicópteros Bell 407 SNMF.

Recomendaciones

- Se solicita a la comunidad que se mantenga informada a través de los canales oficiales sobre los avisos y alertas, las medidas de prevención y las normas especiales de circulación vial en las zonas próximas al incendio.

- La velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales.

SL