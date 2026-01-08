Le debía plata y le dijo “vení que te voy a pagar: pero lo esperó con un cuchillo y lo asesinó

El peón de campo Ramón Wilipan quedó en arresto domiciliario por 60 días por el crimen de Daniel Bosone en Gan Gan. El imputado deberá quedarse en la casa de un allegado en Trelew. El dato lo confirmó la fiscal del caso, María Angélica Cárcano (foto), tras la audiencia de control de detención en los tribunales de Puerto Madryn.

El crimen se produjo la noche del 5 de enero en la vereda de un bar ubicado en la entrada al pueblo. Según el testimonio de parroquianos, Wilipan le debía plata a Bosone, que se la reclamó dentro del local. El acusado le pidió que salieran del lugar: “Vení que te voy a pagar”, le habría dicho. Ya afuera y sin discusión ni gritos, le asestó cuatro puñaladas. Una le cortó un brazo, otra el abdomen y las dos letales, debajo de una tetilla. Le perforó el pulmón derecho y lo mató en el instante.

El dueño del bar salió a la calle y encontró a Bosone tirado. También era peón de campo. Lo cargaron en un auto pero no llegó al Hospital.

Wilipan caminó cuatro cuadras hasta la guardia de la Comisaría. Entregó el arma y ante los policías admitió que había acuchillado a una persona.

Cárcano –que llegó al pueblo el lunes 6 a las 5.30- destacó especialmente el trabajo de la Brigada de Investigaciones, de la División Canes, Operaciones y de Criminalística, además del oficial principal Jorge Omar, de Gan Gan. También a la forense Vanina Botta, que en una mañana completó la autopsia y el informe, y al Servicio de Atención a la Víctima del Delito. “La feria judicial empezó movida y hay menos gente pero todos ayudaron y si no trabajamos juntos, esta labor sería imposible”.