La mujer que entró a una comisaría, roció su cuerpo con alcohol y se prendió fuego

En la localidad de Campo Grande, Misiones, un impactante episodio sacudió a la comunidad y dejó a muchos asombrados por la gravedad de los hechos. Una mujer de 63 años se encuentra luchando por su vida luego de que, en un dramático giro de eventos, se prendiera fuego dentro de una comisaría local. Este evento, que no solo conmocionó a los habitantes sino también a las autoridades, tuvo lugar durante la mañana del martes en una escena que parecía sacada de una película.

La mujer, según los reportes iniciales del reconocido medio misionero El Territorio, llegó hasta la guardia de la comisaría y, en cuestión de segundos, procedió a empaparse en alcohol para luego encenderse en llamas frente a los oficiales de guardia. Este acto desesperado puso en alerta máxima al personal de seguridad, quienes tuvieron que reaccionar con inmediatez. Mientras el fuego devoraba su cuerpo, los agentes lograron intervenir rápidamente para sofocar las llamas de manera eficaz, brindándole primeros auxilios cruciales al instante hasta que llegaron los servicios médicos.

A raíz de la gravedad de sus heridas, estimadas en un 35% de su cuerpo, con especial afectación en su rostro y vías respiratorias, la mujer fue llevada de urgencia al hospital local. Sin embargo, entendiendo la complejidad de su situación, los profesionales decidieron derivarla de inmediato al Hospital SAMIC de Oberá, donde recibe tratamiento intensivo con asistencia respiratoria mecánica. Fuentes hospitalarias informaron que fue sometida a una limpieza quirúrgica de las quemaduras con la esperanza de estabilizar su delicado estado.

En el sitio del incidente, las autoridades se encargaron de secuestrar evidencias clave, incluyendo el encendedor, la botella de alcohol y una mochila con objetos personales de la mujer, los cuales podrían arrojar más luz sobre el propósito detrás de esta acción desesperada.

Cámaras de seguridad grabaron todo el incidente, y estas impactantes imágenes, junto con las pruebas recopiladas, forman parte integral del expediente judicial abierto tras el suceso. La comunidad de Campo Grande ahora se enfrenta a las difíciles preguntas sobre las circunstancias personales que llevaron a un acto de tal desesperación, mientras que las autoridades continúan investigando el motivo detrás de este doloroso episodio que ha dejado una cicatriz indeleble en la comunidad.