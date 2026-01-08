Es lo que hay: para pagar una deuda, un oficial de policía vendió las cuatro cubiertas de un patrullero

Un oficial de policía vendió las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda en un hecho que no registra antecedentes. El hecho ocurrió a fines del mes de diciembre del 2025 en la localidad de San Justo, provincia de Santa Fe. El autor del ilícito es el subinspector José López, de 40 años, quien fue condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitado para siempre.

El policía fue condenado por sustraer las cuatro cubiertas de un patrullero y venderlas para saldar una deuda en San Justo. Se le impusieron tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de 90.000 pesos, que es el monto máximo previsto por la ley penal para estos casos.



El fiscal de la causa, Ezequiel Hernández especificó que “mientras López cumplió funciones como subinspector en la Comisaría Primera de la Unidad Regional XVI, con sede en San Justo, extrajo las cuatro cubiertas que tenía colocadas un móvil policial estacionado en la dependencia y se apoderó de ellas”. Según remarcó, "a raíz de su carga pública, le correspondía la custodia del vehículo. Luego vendió las cubiertas como si hubieran sido propias y de esa forma pagó una deuda de 400.000 pesos que tenía con la persona que las adquirias", aseguró el funcionario judicial.



“Pocos días después de los ilícitos se constató que faltaban las cubiertas del patrullero y se inició la correspondiente investigación penal”, planteó Hernández. “Desde entonces, se recabaron testimonios, se analizaron registros del GPS del móvil policial y de cámaras de seguridad y se recolectaron otras evidencias que permitieron esclarecer lo sucedido”, sostuvo. “Esas medidas estuvieron a cargo de policías de la división judicial de San Justo, quienes actuaron de forma inmediata y eficiente”, resaltó.



“Al anunciar las diligencias en marcha, el condenado trató de entorpecer la investigación para procurar su impunidad”, señaló el fiscal. “Amedrentó al comprador de las cubiertas para que las ocultara y no lo delatara”, mencionó. “Finalmente, el subinspector fue detenido el lunes pasado al mediodía en el marco de un procedimiento policial que tuvo lugar en San Justo”, concluyó el funcionario del MPA.



López reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de peculado y estelionato, ambos agravados por haber sido cometidos con ánimo de lucro. Junto con sus abogados defensores, el condenado recibió la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.