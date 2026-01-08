Candela Ripa presenta su primer libro en Trevelin

Candela Ripa es la autora de “Si mi mochila hablara”, su primer libro, un reflejo de historias con “personas que conocí en el camino”, como contó a Red43. Hoy jueves será presentado a las 19 horas en el Museo de Trevelin, antes de seguir su camino hacia otros puntos del paíis.



La esquelense reside en Resistencia, Chaco, y es licenciada en comunicación social, recibida en Córdoba. El mapa de experiencia se amplió con Alemania y después Australia, viajes de los que se desprende el libro.



“estuve casi tres años afuera y son diez historias basadas en esos tres años. Es mi primer libro, La verdad es que escribo desde muy chica, de manera casi inconsciente, no tenía tan interiorizado que me gustaba escribir, sino que simplemente lo hacía”.



Con sus estudios en Comunicación, la escritura tomó una vía más formal, y Alemania fue el primer destino de trabajo post pandémico: “Básicamente desarmé mi vida para irme de viaje y recorrer y sacarme la curiosidad también. En ese contexto es que ser ajena o ser inmigrante, potenció mis ganas de escribir”.



Con el viaje a Australia y un tiempo sin trabajo, las historias se pasaron en limpio: “Ahí fue que me puse a leer todos estos archivos de cuadernos con los que viajé. Encima eso, analógica, viajé con cuadernos de papel. En ese momento empecé a hacerlo de formato audiolibro”.



El audiolibro, en Spotify, se llama “La parte dulce de mi valija”, y es una introducción al trabajo final, que ya se presentó en Esquel y se presenta hoy a las 19 horas en el Museo de Trevelin. También, se encuentra en formato E-Book, advierte, ya que quedan muy pocos ejemplares.



Luego, seguirá su camino a Chaco: “Una gran alegría, estas nuevas presentaciones que me llevaron a tener que imprimir más ejemplares. En Esquel, recibieron este libro con los brazos abiertos de una manera que yo no me lo esperaba”.



La familia de Candela tiene varios libros de antecedentes: “Fue muy importante para mí tener esos ejemplos de personas que escribían. Creo que, si yo no hubiese visto a mi abuela escribiendo, no lo tendría tan naturalizado y si no hubiese tenido un tío abuelo que fue tan reconocido por escribir, quizás tampoco lo naturalizaba. Ahora de grande entiendo que quizás eso no era algo normal”.



SL

