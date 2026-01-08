27°
Jueves 08 de Enero de 2026
08 de Enero de 2026
Volvieron a habilitar el ANPRALE en El Bolsón

Tras un operativo sanitario realizado durante la mañana, el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido volvió a habilitarse y recibe nuevamente visitantes con normalidad.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro informó que durante la mañana de este jueves se llevó a cabo con éxito un procedimiento de asistencia sanitaria en el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE), en la localidad de El Bolsón, lo que permitió restablecer el uso público del área tras la activación de los protocolos de emergencia.

 

La intervención se realizó en un sector del área protegida donde fue necesaria una atención inmediata, lo que motivó el despliegue de distintos organismos.

 

Operativo

 

El procedimiento contó con la participación de personal de la Brigada de Montaña, Protección Civil y el Cuerpo de Guardas Ambientales, quienes actuaron de manera conjunta siguiendo los protocolos establecidos para emergencias sanitarias en áreas naturales protegidas.

 

 

Desde la Secretaría destacaron que el trabajo articulado de los equipos permitió que el operativo se desarrollara de forma ordenada y sin inconvenientes, priorizando la seguridad tanto del personal interviniente como de quienes se encontraban en el lugar.

 

Acceso restablecido y recomendaciones

 

Una vez finalizadas las tareas de asistencia y seguridad, el acceso a ANPRALE fue liberado y actualmente los visitantes ingresan con normalidad, bajo las recomendaciones habituales para el disfrute responsable del entorno natural.

 

Desde el organismo provincial se remarcó la importancia de respetar las indicaciones oficiales, especialmente en contextos de alta concurrencia turística, y se agradeció la colaboración de la comunidad durante el cierre preventivo.

 

 

 

 

O.P.

 

