Guía ANSES: Cómo obtener el comprobante de obra social (CODEM) de forma online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, recordó a la ciudadanía que el trámite para obtener el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) se puede realizar de manera totalmente digital y gratuita.

Este documento es el que certifica qué obra social tiene asignada cada persona y es fundamental para trabajadores en actividad, titulares de la Prestación por Desempleo, así como para jubilados y pensionados.

Validez y alcance del documento

Una de las principales ventajas de este sistema es que el comprobante obtenido a través de la web es válido para realizar cualquier tipo de trámite. Según detallaron desde el organismo, el CODEM digital no requiere de firma ni sello adicional por parte de funcionarios de ANSES para ser aceptado por las prestadoras de salud u otros entes.

Cobertura del grupo familiar

A todo trabajador en relación de dependencia le corresponde por ley la cobertura de una obra social, beneficio que se extiende a sus familiares a cargo. Esto incluye a:

Cónyuge o conviviente.

Hijos solteros menores de 21 años.

Hijos de hasta 25 años inclusive, siempre que se encuentren estudiando.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Cambios y actualizaciones por Atención Virtual

En caso de que el titular necesite incorporar o dar de baja a algún integrante de su grupo familiar en la cobertura médica, no es necesario acercarse a una oficina física. El trámite puede llevarse a cabo de forma remota a través del canal de Atención Virtual en el sitio web oficial de ANSES, optimizando los tiempos de gestión para el beneficiario.

Para obtener el comprobante o iniciar modificaciones, los interesados deben ingresar al portal oficial de ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

