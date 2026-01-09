Mató a su padre de un palazo mientras dormía y estuvo un día a lado del cadáver

Rubén Darío Bellavigna asesinó a su padre a palazos cuando dormía. Ocurrió entre las últimas horas del miércoles 31 de diciembre y las primeras del jueves 1º de enero. El crimen fue descubierto por otro hijo, en la mañana del viernes. El acusado está detenido. La víctima también era padre de Federico Bellavigna, conocido cantante de cumbia 420 con el seudónimo de “El Más Ladrón”. Este artista está preso por el homicidio de un joven cuyo cadáver fue arrojado a los chanchos en el barrio San Carlos de General Rodríguez.

Una llamada al servicio de emergencia 911 alertó sobre una situación terrible. El hombre que se comunicó relató que más temprano en esa mañana de viernes 2 de enero había hablado por teléfono con su hermano, ya que su padre no respondía en su celular. Este sujeto le reveló que había matado a su progenitor y que ambos estaban en la casa familiar del centro de General Rodríguez. Cuando llegó a la vivienda, encontró el cadáver en la cama de la habitación principal y a su hermano sentado en la cocina.

El personal del primer móvil del Comando de Patrullas que arribó al lugar confirmó el suceso. Rápidamente llegaron agentes de la Comisaría 1º. Los peritos de la Policía Científica hicieron un exhaustivo análisis y determinaron que ese dormitorio era la escena del crimen primaria.

La víctima había sido atacada en la cama, mientras dormía. Al menos un golpe en la cabeza le produjo un traumatismo de cráneo de tal gravedad que le ocasionó la muerte. Al lado del cuerpo hallaron el arma homicida: un palo de importantes dimensiones, con clavos en los extremos. Es similar a los que se encuentran en los quinchos, como parte de la estructura.

Los oficiales esposaron al acusado, un hombre de 35 años identificado como Rubén Darío Bellavigna. La víctima era Luis Darío Bellavigna, de 64 años y teniente 1º de la policía bonaerense. Estaba a disposición de la dirección de Personal de la fuerza de seguridad por motivos no revelados.

La finca en cuestión está ubicada sobre la calle Balcarce al 531 entre Hipólito Yrigoyen y Mariano Moreno, pleno centro lado norte de la ciudad. El médico forense, preliminarmente, situó la data de muerte entre las últimas horas del miércoles 31 de diciembre y el jueves 1º de enero. Es decir, convivió alrededor de 30 horas con el cadáver de su padre. La justicia espera el resultado final de la autopsia.

La Dra. Alejandra Rodríguez, titular de la UFI Nº 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, dispuso que Rubén Darío Bellavigna sea imputado de “homicidio agravado por el vínculo y por alevosía”.

Las fuentes consultadas indicaron que dentro de la vivienda secuestraron una pequeña cantidad de drogas, para consumo personal, y alcohol. El acusado del parricidio, asistido por un defensor oficial, se negó a declarar ante la fiscal. Quedó detenido. La pena en expectativa por el asesinato es de prisión perpetua.

El apellido Bellavigna no es desconocido para la justicia y menos aún para la Dra. Rodríguez. Justamente esta magistrada dispuso la detención de Federico Bellavigna, otro de los hijos de Luis Darío. Este joven, hoy de 32 años, fue detenido a principios de noviembre del 2022 al ser considerado sospechoso del crimen de Andrés Acosta.

Este suceso se descubrió en los últimos días de octubre de ese mismo año. Andrés Acosta, de 34 años, fue fusilado de varios disparos de arma de fuego y su cadáver arrojado a los chanchos en una especie de chacra venida a menos del barrio San Carlos de la localidad de Las Malvinas, partido de General Rodríguez. Se habría tratado de ajuste de cuentas entre maleantes.

Rápidamente se detuvo a dos sujetos, mientras un tercero logró huir. Fue individualizado como Federico Bellavigna. Bellavigna era un cantante conocido en el ambiente de la cumbia 420 cuyo seudónimo es “El Más Ladrón”. Hay videos subidos a las distintas plataformas y al menos uno protagonizado con su coterráneo Elián Valenzuela, “L-gante”. Finalmente Bellavigna fue atrapado por la DDI en Salta. Hoy está alojado en la cárcel de Marcos Paz, bajo prisión preventiva, a la espera que se consustancie el juicio por el crimen de Acosta.