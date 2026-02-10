Gran operativo de seguridad en Trelew para que un barra brava conozca a su hija

Alan Schlenker, exlíder de la barra brava de River Plate conocida como Los Borrachos del Tablón, fue padre nuevamente en las últimas horas. Schlenker (en la foto, el día de su casamiento dentro de la cárcel) se encuentra detenido en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson, donde cumple una condena a prisión perpetua por el homicidio de Gonzalo Acro, ocurrido el 7 de agosto de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes, bajo un estricto operativo de seguridad, el interno fue trasladado a la ciudad de Trelew para conocer a su hija recién nacida. Tras el encuentro familiar, Schlenker fue regresado al penal capitalino.

Durante su permanencia en la cárcel chubutense, Schlenker contrajo matrimonio en marzo de 2022 con su actual pareja, con quien ya había tenido un hijo en 2023. La familia se encuentra radicada en Trelew desde 2019, luego de que el Poder Judicial negara reiteradamente el pedido de traslado del detenido a una unidad penitenciaria de Buenos Aires, lo que obligó a su entorno familiar a mudarse al sur del país para sostener el régimen de visitas.

En paralelo a su situación familiar, Schlenker continúa impulsando acciones judiciales en busca de revertir su condena. Actualmente cuenta con el respaldo de la Fundación Deskovic, una organización estadounidense dedicada a la revisión de condenas consideradas injustas. Según su defensa, se presentó un recurso basado en la denominada “psicología del testimonio”, que apunta a cuestionar la validez de una declaración testimonial incorporada a la causa una década después del crimen. El planteo judicial se encuentra en análisis por los tribunales correspondientes.