Martes 10 de Febrero de 2026
Llegó una caudalosa lluvia a la región

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados en forma local. En las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.
Protección Civil Municipal informa que rige una alerta naranja de lluvias para la región.

 

El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes.

 

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados en forma local.

 

En las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada. 

 

El área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

El temporal le suma alivio al combate de los incendios y se espera, se extienda durante todo el día y miércoles incluido.

 

SL

 

