Convocan a extraordinarias para tratar el Régimen de Promoción del Desarrollo Productivo, la Inversión y el Empleo

El intendente Matías Taccetta convocará a sesiones extraordinarias del Honorable Concejo Deliberante para el tratamiento del Proyecto de Ordenanza de Promoción del Desarrollo Productivo, la Inversión y el Empleo de la Ciudad de Esquel, una iniciativa integral orientada a generar más trabajo, incentivar la inversión privada y fortalecer la matriz productiva local bajo el lema “menos impuestos, más inversión y más trabajo”.

El proyecto se trabajó durante los meses anteriores y surge como continuidad de una política pública que la actual gestión viene impulsando desde el inicio, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, la producción, el empleo formal y la sostenibilidad. En ese marco, el proyecto de ordenanza unifica distintas herramientas de promoción ya vigentes y beneficios concretos para quienes inviertan y generen empleo en la ciudad.

La iniciativa contempla un régimen integral de incentivos destinado a sectores estratégicos para Esquel, como la construcción y los desarrollos urbanísticos, el sector forestal y forestoindustrial, la industria y el turismo. A través de beneficios impositivos y fiscales, el proyecto busca acompañar nuevas obras, ampliaciones, emprendimientos productivos, desarrollos turísticos y actividades que agreguen valor local, siempre con el requisito central de priorizar la contratación de mano de obra local.

En el caso de la construcción, el régimen apunta a dinamizar la actividad como uno de los principales motores del empleo, con desarrollos urbanísticos, viviendas, locales comerciales y obras de infraestructura que cumplan con la normativa vigente y generen trabajo para vecinos de la ciudad. Asimismo, se busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales, impulsar la urbanización de barrios y fomentar la inversión privada en obras que contribuyan al crecimiento ordenado y planificado de Esquel.

En relación al sector forestal, el proyecto propone incentivar el manejo sustentable de los bosques nativos y cultivados, la industrialización, el agregado de valor, la bioenergía y la prevención de incendios, priorizando una visión integral que combine desarrollo económico y cuidado ambiental. También se prevén beneficios para emprendimientos forestoindustriales que generen empleo y promuevan el uso responsable del recurso forestal.

En el ámbito turístico, la ordenanza complementa el régimen específico de inversiones turísticas vigente, con el objetivo de mejorar de la competitividad, la calidad de los servicios y la generación de empleo formal.

El proyecto es el resultado de un trabajo articulado y participativo con distintas instituciones y organizaciones locales, entre ellas cámaras empresarias, colegios profesionales, sindicatos, organismos provinciales y entidades técnicas, lo que permitió construir una propuesta consensuada, adaptada a la realidad productiva de la ciudad.

Desde el Ejecutivo municipal se destaca que esta ordenanza busca consolidar a Esquel como una ciudad que promueve la inversión, el empleo y el desarrollo sostenible con incentivos concretos y un Estado municipal activo que acompaña al sector privado. La convocatoria a sesiones extraordinarias tiene como objetivo avanzar en el tratamiento del proyecto y su pronta aprobación.

R.G.