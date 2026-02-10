Nuevo funcionario en Lago Puelo: ¿Quién es y qué lugar ocupa en la gestión municipal?

La Municipalidad de Lago Puelo informó que el intendente Iván Fernández designó a Quimey González como Director de Compras y Licitaciones, cargo que comenzó a desempeñar desde el 2 de febrero de 2026, en el ámbito del Ejecutivo Municipal.

El área de Compras y Licitaciones es considerada una de las estructuras centrales de la gestión pública local, ya que interviene de manera directa en la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de procesos administrativos que impactan en todas las dependencias municipales.

El rol de Compras y Licitaciones

Al referirse a la designación, el intendente Fernández subrayó que esta dirección es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento del Municipio, especialmente en lo que respecta a la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de las normas vigentes.

En ese marco, remarcó que el nuevo director tendrá la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la normativa que regula los procesos de compras y licitaciones, en consonancia con las misiones y funciones atribuidas al cargo.





O.P.