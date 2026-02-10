Una adolescente pidió volver con su madre y la Justicia revocó la tutela otorgada a su abuela

La joven se presentó ante la Justicia y expuso en primera persona los motivos que la llevaron a pedir el fin del régimen de tutela. En su planteo, solicitó además la restitución de su documentación personal y de la tarjeta bancaria vinculada a la cuenta donde su padre deposita la cuota alimentaria.

Según expresó durante la audiencia, su decisión estuvo vinculada a situaciones de tensión e inestabilidad en el hogar de su tutora, lo que afectaba su bienestar cotidiano.

Informe técnico y rol del entorno familiar

El planteo fue acompañado por la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario, cuyo informe resultó determinante. Los profesionales confirmaron los dichos de la adolescente y señalaron que con su madre “siempre mantuvo un régimen de comunicación y relación amplio”, remarcando que la joven se siente más segura, contenida y acompañada en ese entorno.

Durante la audiencia realizada en Lago Puelo, la adolescente ratificó de manera coherente y sostenida su voluntad de no continuar bajo el régimen de tutela, reforzando los argumentos expuestos en su presentación inicial.

Consenso entre las partes

En el proceso judicial, la madre solicitó formalmente que se revoque la tutela, en consonancia con el pedido de su hija. El padre, por su parte, manifestó ante el juzgado que respeta la decisión de la adolescente, mientras que la Asesoría de Familia dictaminó en el mismo sentido, avalando el pedido de la menor.

La resolución judicial

Al analizar el caso, el juez consideró que se había producido un cambio en las circunstancias que habían motivado originalmente la tutela. En ese marco, entendió que la situación encuadra dentro de los supuestos previstos en el artículo 135 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habilita la finalización de este tipo de medidas.

En su resolución, el magistrado ponderó especialmente el interés superior de la adolescente, conforme a lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, la normativa constitucional y la legislación provincial de protección integral de derechos.

Restitución del cuidado personal y medidas administrativas

Como consecuencia, el juez resolvió revocar la tutela oportunamente otorgada y restituir el cuidado personal a la madre. Además, dispuso las comunicaciones administrativas ante ANSES, informando que será la progenitora quien perciba la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a la menor.

Asimismo, ordenó que la abuela materna entregue a la madre la tarjeta de la cuenta bancaria en la que el progenitor deposita la cuota alimentaria.

Un fallo centrado en la voz de la adolescente

La resolución marca un antecedente al poner en el centro la voluntad de la adolescente, su derecho a ser oída y la evaluación integral de su situación emocional y familiar. En un contexto donde las decisiones judiciales en materia de familia buscan priorizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes, el fallo reafirma el principio de que el interés superior del menor debe guiar cada medida adoptada.

