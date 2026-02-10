El incendio baja su intensidad, pero el fuego sigue vivo bajo tierra

El último parte oficial, emitido este 9 de febrero a las 21.30 (Parte N°40), confirma que el incendio que tuvo origen en Puerto Patriada se mantiene contenido en un 85%, aunque el sector Arroyo El Blanco continúa activo en todo su perímetro. Esto es importante: el fuego no avanza, pero sigue presente, latente, y exige vigilancia permanente.

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), organismo dependiente de la Secretaría de Bosques y fuente oficial de información, remarcaron que la situación es estable, aunque frágil, especialmente en jornadas con viento o altas temperaturas.

El incendio hoy: menos llamas, más trabajo fino

En esta fase, el combate ya no se mide en grandes columnas de humo, sino en puntos calientes que reaparecen.

Durante la jornada de ayer, las brigadas realizaron recorridos intensivos en El Coihue y La Burrada, donde se detectaron reactivaciones puntuales. Allí se trabajó con herramientas manuales, equipos de agua, camiones cisterna y construcción y refuerzo de líneas cortafuegos.

En El Retamal, otro punto caliente logró ser contenido a tiempo mediante líneas defensivas, mientras que en el sector Tinelli continuaron los recorridos preventivos sin registrarse nuevas reactivaciones.

Un operativo que no afloja

Actualmente, 101 personas forman parte del operativo, desplegadas en distintos sectores del incendio. Para la jornada de este martes, el SPMF anunció una redistribución del personal en El Coihue, La Burrada y El Retamal, con el objetivo de sostener las tareas más delicadas de esta etapa: detección temprana, enfriamiento y consolidación del perímetro.

La superficie afectada y las causas del incendio aún están en evaluación, aunque ya se confirmó que el impacto sobre matorral, bosque implantado y bosque nativo es de grandes dimensiones.

El cansancio, el clima y la vigilancia permanente

Después de más de un mes de trabajo ininterrumpido, el incendio de Puerto Patriada entró en una fase menos visible, pero no menos compleja. El desgaste del terreno, la acumulación de material combustible y la variabilidad climática obligan a no bajar la guardia.

En este contexto, cada parte diario deja de ser un simple número y se transforma en una radiografía del esfuerzo sostenido para que el fuego no vuelva a ganar terreno.

Puerto Patriada hoy: estabilidad con cautela

La contención del 85% marca un avance importante respecto de las semanas más críticas. Sin embargo, la actividad en Arroyo El Blanco recuerda que el incendio todavía no es historia cerrada.

Mientras continúan los trabajos silenciosos (recorridos, enfriamientos y refuerzos), el incendio que tuvo origen en Puerto Patriada se sostiene en una calma vigilada, construida día a día por brigadistas que siguen en el terreno, incluso cuando las llamas ya no ocupan los titulares.

