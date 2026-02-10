13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 10 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 pais
10 de Febrero de 2026
pais |
Por Redacción Red43

Un cura arrojó agua bendita en las habitaciones de un hotel alojamiento para sacar “las malas energías”

La insólita situación fue presenciada por los dueños del establecimiento y ocasionales clientes que ocupaban las piezas. Fue para garantizar una buena estadía el “Día de los Enamorados”.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un episodio tan particular como llamativo se registró en las últimas horas en la ciudad de Santiago del Estero, donde un sacerdote llevó adelante una bendición especial en un hotel alojamiento, a pocos días de la celebración de San Valentín. La escena, poco habitual incluso para los propios vecinos de la zona, no tardó en despertar curiosidad y comentarios de todo tipo.

El religioso ingresó al establecimiento portando agua bendita y realizó un recorrido por los pasillos del lugar, deteniéndose brevemente frente a cada habitación para pronunciar oraciones y rociar las puertas como parte del ritual. La intervención se desarrolló de manera tranquila y respetuosa, sin interrupciones, y fue presenciada tanto por personal del hotel como por algunos ocasionales clientes que se encontraban en el lugar.

Según explicaron desde la administración del hotel, la bendición fue solicitada expresamente por los propietarios del inmueble. El objetivo, indicaron, fue eliminar las denominadas “malas energías” y comenzar la temporada previa al Día de los Enamorados con un ambiente de mayor armonía, tranquilidad y bienestar para quienes eligen el lugar. “Es una medida preventiva”, señalaron de manera informal, al tiempo que destacaron el valor simbólico del gesto.

Los responsables del establecimiento también remarcaron que no ven contradicción alguna en la presencia de un sacerdote dentro de un espacio destinado a la intimidad. Por el contrario, sostienen que la bendición apunta a brindar protección espiritual al amor y a las relaciones, especialmente en una fecha tan significativa a nivel mundial como el 14 de febrero.

Testigos del hecho coincidieron en destacar el respeto con el que se llevó adelante toda la ceremonia. No hubo expresiones fuera de lugar ni situaciones incómodas, y el sacerdote se limitó a cumplir con el pedido de los dueños, recorriendo gran parte de las instalaciones sin generar inconvenientes.

Sin embargo, el episodio trascendió rápidamente el ámbito privado del hotel. Imágenes y videos del sacerdote bendiciendo las puertas de las habitaciones comenzaron a circular en redes sociales y se viralizaron en cuestión de horas. Los usuarios no tardaron en reaccionar, con comentarios que mezclaron sorpresa, humor e incredulidad, y bautizaron el hecho como uno de los sucesos más insólitos de la antesala de San Valentín.

Mientras algunos celebraron la iniciativa como una expresión de fe y tradición, otros la tomaron con ironía, convirtiendo la escena en tendencia y sumando miles de interacciones. Lo cierto es que la particular bendición logró su cometido: llamar la atención y convertirse en un tema de conversación en Santiago del Estero y más allá, en la cuenta regresiva hacia el Día de los Enamorados.

 


 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería, bar y skate: Vaggato prepara su inauguración en Esquel
2
 Siete detenidos por la extorsión al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos
3
 Piedra Parada: Chubut ordena el uso público para proteger el destino y al turista
4
 ¡Sumate a los Dogos! El Esquel Rugby Club busca jugadores para su Primera División
5
 El gobierno anunció que habrá un bono no bonificable de 250 mil pesos para los docentes
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -