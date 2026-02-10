13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 10 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 provinciales Búsqueda de personasrawson
10 de Febrero de 2026
provinciales |
Por Redacción Red43

Angustia y preocupación: Continúa la búsqueda de un hombre en Chubut

La búsqueda está a cargo de la División Búsqueda de Personas y se solicita máxima difusión del caso para ampliar las posibilidades de encontrarlo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La División Búsqueda de Personas de Rawson, dependiente de la Policía de la Provincia del Chubut, solicita la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Alfredo Gustavo Juárez, cuyo rastro se encuentra actualmente bajo investigación.

 

Desde el área policial indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser determinante para avanzar en la localización del ciudadano, por lo que se pide a la población estar atenta y comunicarse ante cualquier información relevante.

 

Datos y características de Alfredo Gustavo Juárez

 

Según el informe oficial difundido por la División Búsqueda de Personas, Juárez presenta las siguientes características físicas y de vestimenta:

 

  • Contextura: delgado

     

  • Cabello: castaño oscuro, corto

     

  • Tez: morocha

     

  • Tatuajes: en hombro izquierdo, brazos y pecho

     

 

Vestimenta al momento de su desaparición:

 

  • Remera negra

     

  • Pantalón corto

     

  • Zapatillas blancas

     

  • Mochila de color negro

     

Estos detalles resultan fundamentales para facilitar su identificación por parte de vecinos, comerciantes o transeúntes que puedan haberlo visto.

 

Cómo aportar información

 

En este contexto, remarcaron la importancia de no difundir datos no confirmados, pero sí comunicar de inmediato cualquier información certera a los canales oficiales habilitados: 

 

Teléfonos de contacto: 101 (Emergencias policiales) o 280 495 7191.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería, bar y skate: Vaggato prepara su inauguración en Esquel
2
 Siete detenidos por la extorsión al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos
3
 Piedra Parada: Chubut ordena el uso público para proteger el destino y al turista
4
 ¡Sumate a los Dogos! El Esquel Rugby Club busca jugadores para su Primera División
5
 El gobierno anunció que habrá un bono no bonificable de 250 mil pesos para los docentes
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -