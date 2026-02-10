Angustia y preocupación: Continúa la búsqueda de un hombre en Chubut

La División Búsqueda de Personas de Rawson, dependiente de la Policía de la Provincia del Chubut, solicita la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Alfredo Gustavo Juárez, cuyo rastro se encuentra actualmente bajo investigación.

Desde el área policial indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser determinante para avanzar en la localización del ciudadano, por lo que se pide a la población estar atenta y comunicarse ante cualquier información relevante.

Datos y características de Alfredo Gustavo Juárez

Según el informe oficial difundido por la División Búsqueda de Personas, Juárez presenta las siguientes características físicas y de vestimenta:

Contextura: delgado

Cabello: castaño oscuro, corto

Tez: morocha

Tatuajes: en hombro izquierdo, brazos y pecho

Vestimenta al momento de su desaparición:

Remera negra

Pantalón corto

Zapatillas blancas

Mochila de color negro

Estos detalles resultan fundamentales para facilitar su identificación por parte de vecinos, comerciantes o transeúntes que puedan haberlo visto.

Cómo aportar información

En este contexto, remarcaron la importancia de no difundir datos no confirmados, pero sí comunicar de inmediato cualquier información certera a los canales oficiales habilitados:

Teléfonos de contacto: 101 (Emergencias policiales) o 280 495 7191.

O.P.