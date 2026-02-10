13°
Esquel, Argentina
Martes 10 de Febrero de 2026
10 de Febrero de 2026
Aeropuerto: la próxima semana se abren ofertas para la obra de ampliación

El intendente Matías Taccetta confirmó que se dará inicio a la etapa de evaluación de propuestas para una obra considerada estratégica para el desarrollo turístico, productivo y logístico de la región. 
El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que la semana próxima se realizará la apertura de ofertas para la obra de ampliación del Aeropuerto de Esquel. El proyecto apunta a fortalecer la infraestructura aérea de la ciudad y acompañar el crecimiento de la actividad turística, productiva y logística en la región.

 

Según indicó el jefe comunal, se trata de una obra importante para consolidar a Esquel como puerta de entrada a la cordillera y mejorar su conectividad. En ese sentido, remarcó la importancia de avanzar con esta etapa administrativa para dar inicio a los trabajos previstos.

 

Taccetta recordó que la obra había sido licitada y adjudicada años atrás, pero no llegó a ejecutarse, y destacó que el actual proceso permitirá concretar un proyecto largamente esperado para el aeropuerto local.

 

 

R.G.

 

