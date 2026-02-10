Una deuda de 230 mil pesos y disparos a quemarropa: el brutal crimen de dos hermanos

Un brutal crimen tuvo lugar a fines de enero en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. El reclamo por una deuda de $230.000 de una compra de electrodomésticos fue lo que terminó en un asesinato a sangre fría de dos hermanos.

Fueron al menos cinco tiros los que gatillaron los homicidas para matar a dos hermanastros en la zona de Agustoni, en lo que se consideró inicialmente como un ajuste de cuentas, pero ahora se reveló el verdadero motivo del crimen.

Jonathan Posdeley (34) y Priscila Oriana Barski (22) fueron asesinados a balazos dentro de su vivienda, ubicada en la calle Pedro de Agustoni al 600, tras ser abordados por dos hombres que llegaron al lugar con una exigencia clara el cobro de una deuda por parte de un presunto prestamista.

"No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos", afirmó Gabriel, tío de las víctimas en diálogo con Clarín. Fuentes del caso revelaron que al menos dos hombres llegaron al lugar a bordo de una camioneta Toyota Hilux de color gris para exigir el pago de los 230.000 pesos adeudados. La discusión escaló rápidamente y, lejos de tratarse de una amenaza intimidatoria, los atacantes abrieron fuego directamente contra los hermanos.

El brutal crimen ocurrió el pasado 24 de enero y ambos fueron acribillados a sangre fría en la puerta de la casa de la madre de ambos. Según informaron fuentes de la Policía Bonaerense, los agresores arribaron sin intención de mediar palabra o negociar un plan de pagos, reclamaron de forma violenta el dinero adeudado.

La discusión escaló en segundos hasta que ambos sujetos extrajeron armas de fuego y dispararon a quemarropa. Ambos fueron trasladados al hospital Central de Pilar mientras que los homicidas escaparon.

Posdeley recibió dos balazos en el tórax, a la altura del costal derecho, con orificio de entrada y sin salida, y murió tras haber sido ingresado al hospital local. Barski, en tanto, tenía dos heridas de bala en el pecho y una tercera en el brazo izquierdo.

La causa quedó en manos de la UFI N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal. Tras el crimen, la Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar la camioneta utilizada en el ataque cerca de la estación de trenes de Pilar.

En su interior fue detenido un joven de 27 años, quien no sería el prestamista que reclamaba la deuda, pero quedó imputado por encubrimiento al haber estado en posesión del vehículo utilizado en el doble homicidio.

Los papeles de la camioneta secuestrada estaban a nombre del principal sospechoso señalado por los testigos como el prestamista detrás del doble crimen, quien es intensamente buscado y sobre quien pesa un pedido de captura.

Si bien los autores materiales ya han sido identificados por la Justicia, aún permanecen prófugos. Como parte de las medidas de rigor, se secuestraron teléfonos celulares y se activaron alertas en todos los pasos fronterizos del país para evitar que los asesinos abandonen el territorio nacional.